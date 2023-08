Es sollte eine ausgelassene Feier werden, doch in der Nacht zum Samstag (5. August) eskalierte die Situation für zwei 16-jährige Mädchen. Es war gegen 1 Uhr, berichtet die Polizei, als es in der Balinger Straße in Balingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren weiblichen Jugendlichen gekommen war.

Streit nach reichlich Alkohol

Eine 16-Jährige hatte auf einer Party reichlich Alkohol konsumiert und geriet mit zwei Freundinnen in einen Streit. Einer ebenfalls 16-Jährigen schlug sie im Verlaufe der Diskussion die Brille von der Nase und biss ihr ins Dekolleté. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Beim Eintreffen der Polizei ergriff die 16-Jährige zunächst zu Fuß die Flucht, konnte aber durch eine Polizeibeamtin kurze Zeit später eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Gegen die Festnahme und das Festhalten leistete sie erheblichen Widerstand, schlug um sich und wollte sich losreißen.

Polizistin gebissen

Außerdem biss sie in die Armbeuge der Polizeibeamtin, die hierdurch verletzt wurde. Beim Anlegen der Handschließen versuchte sich die junge Frau mit massiven Tritten zu wehren. Zudem beleidigte sie die einschreitenden Polizeibeamten fortwährend mit üblen, nicht zitierfähigen Beschimpfungen.

Die 16-Jährige wurde zum Polizeirevier verbracht. Hier warf sie sich auf den Fußboden und schlug mehrfach auf Boden und Wand ein. Verletzungen trug sie hierdurch nicht davon. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die 16-Jährige wegen verschiedenen Delikten zur Anzeige gebracht.