Warum mache ich das? Nicht selten stellt man sich bei bestimmten Tätigkeiten diese Sinnfrage. Beim Kinderschutzbund Balingen schwingt in der Antwort nicht der leiseste Hauch eines Zweifels mit. Sie steht vielmehr fest wie ein Fels in der Brandung: „Wir machen das für die Kinder.“

Es ist ein Grundsatz, der, wie Geschäftsstellenleiterin Heinke Grieshaber erklärt, prägend für die Arbeit des gesamten Teams ist – heute ebenso wie vor 30 Jahren, als der Kinderschutzbund Balingen gegründet wurde.

Drei Jahrzehnte später ist er den Kinderschuhen entwachsen, hat sich weiterentwickelt, sein Angebot ausgebaut. Möglich ist das nicht zuletzt dank der Ehrenamtlichen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen tatkräftig Hilfe leisten. „Ohne sie wäre der Verein nicht das, was er ist. Bei uns wird das Ehrenamt gelebt“, betont Heinke Grieshaber.

Für eine lebenswerte Zukunft

Was bekommt man zurück, wenn man sich mit viel Herzblut für andere einsetzt? Es sind Empathie, Zwischenmenschlichkeit und Wärme; Werte, die in der heutigen Zeit wichtiger sind denn je und die für das stehen, wofür sich das Team einsetzt: Eine Gesellschaft, die von Offenheit, Toleranz, einem friedlichen Miteinander, Gerechtigkeit und Solidarität geprägt ist. Kurzum: ein Umfeld, das Kindern eine lebenswerte Zukunft bietet.

Hilfe für die Kleinsten zu leisten, bedeutet natürlich immer auch, ganze Familien zu unterstützen. Und das tut der Verein auf vielfältige Weise. „Unsere Angebote sind niedrigschwellig. Jeder kann bei uns anklopfen“, macht die Leiterin den Eltern Mut, auf den Kinderschutzbund zuzukommen.

Viele Angebote

Unter anderem betreibt der Verein eine Kinderkleider-Kammer, die im Dachgeschoss des Generationenhauses untergebracht ist und in der jeder, der die Notwendigkeit hat, kostengünstige und gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Kinderwägen, Betten und weitere Ausstattung fürs Kind erhält. Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist das „kleine Schatzkästchen“ ein Erfolgsmodell.

Das Wörtchen „klein“ weist allerdings bereits darauf hin, wo der Schuh drückt. „Wir sind über unsere Größe hinausgewachsen“, bringt es Heinke Grieshaber auf den Punkt. Aus diesem Grund sucht die Kleiderkammer nun ein neues Zuhause, sprich geeignete Räumlichkeiten, in denen Platz zum Sortieren, Lagern und Stöbern ist.

Apropos stöbern: Dazu lädt auch die Zwillingsbörse ein, die nach der Corona-Pause in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Da doppelter Kindersegen immer auch mit einer höheren finanziellen Belastung einhergeht, besteht die Möglichkeit, auf der Börse Zwillingsartikel zu kaufen und zu verkaufen.

Kinderartikel und Kinderbetreuung

Neben Kinderausstattung bietet der Verein auch eine Kinderbetreuung an. Im „Flohzirkus“, einer kleinen Gruppe, in der maximal zehn Kinder im Alter von 18 Monaten bis drei Jahren von Fachkräften betreut werden, sammeln die Kleinen in familiärer Atmosphäre erste Erfahrungen in Sachen Sozialkompetenz und lernen ganz behutsam, sich von den Eltern zu lösen. In die Gruppe kann zusätzlich noch ein entwicklungsverzögertes Kind aufgenommen werden, das von einer Integrationskraft begleitet wird.

Teenager ab 14 Jahren, die Freude am Umgang mit Kleinkindern haben, können beim Kinderschutzbund einen Babysitterkurs absolvieren. Im Umkehrschluss erhalten Eltern, die Kinderbetreuung benötigen, über den Verein eine Liste mit geschulten Babysittern.

Kinderpate werden

Auch für Erwachsene, die ein Kind gerne ein Stück auf seinem Lebensweg begleiten würden, gibt es ein entsprechendes Angebot. Sie haben die Möglichkeit, Kinderpate zu werden. Was beinhaltet eine Kinderpatenschaft? Sie bedeutet, sinnbildlich gesprochen, ein Anker im Alltag des Kindes zu werden und ihm Zuversicht und Selbstvertrauen zu vermitteln. Einmal pro Woche verbringen Pate und Patenkind eine gemeinsame Spielstunde, die nach den Interessen des Kindes gestaltet wird. „Wir halten den Rahmen. Der aktive Teil ist das Kind selbst“, beschreibt es Heinke Grieshaber.

Etwa 40 Paten engagieren sich derzeit beim Kinderschutzbund Balingen. Sie werden in kleinen Gruppen geschult und bekommen dabei das notwendige Wissen für diese verantwortungsvolle Aufgabe vermittelt. Neben regelmäßigen Austauschtreffen ist auch eine Begleitung durch ausgebildete Fachkräfte gewährleistet.

Unbürokratische Hilfe für Familien

Dass Familien nicht ausschließlich rosige Zeiten durchleben, ist Teil des Alltags. In bestimmten Situationen kann das Familiengefüge aus den Fugen geraten – sei es durch Arbeitslosigkeit, Trennung oder gesundheitliche Probleme. Der Kinderschutzbund leistet in solchen Fällen nicht nur schnelle und unbürokratische Unterstützung, sondern auch „Hilfe zur Selbsthilfe.“ Da schöne Erlebnisse gerade für Kinder wichtig sind, bietet der Verein zudem auch ein Ferienprogramm an.

Um auf so vielfältige Weise Hilfe leisten zu können, braucht es eine gute Vernetzung. Mit dem Projekt „Augenhöhe“, dem Netzwerk „Gesund aufwachsen“ und dem Verein „Kommunale Kriminalprävention Zollernalbkreis“ stehen dem Kinderschutzbund starke Kooperationspartner zur Seite, die seine Ziele mittragen.