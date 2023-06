Es soll ein wegweisendes Projekt werden: Für rund 17 Millionen Euro will die Benevit-Gruppe ein großes Gesundheitszentrum in Meßstetten bauen. Zwei Gebäude sind in der Hossinger Straße vorgesehen: Ein Ärztehaus mit Apotheke und einer Tagespflege für Senioren, einem städtischen Kindergarten u...