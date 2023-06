Die Milch macht`s. Und das schon seit mehr als 7000 Jahren. Denn so lange gibt es sie: die Tradition des Milchverzehrs in Mitteleuropa. Gemessen an diesem Zeitraum jung, aber mittlerweile auch schon einige Jahrzehnte alt, ist der Internationale Tag der Milch.

Seit 1957 finden am 1. Juni rund um den Globus Veranstaltungen statt, die das flüssige Lebensmittel in den Blickpunkt rücken. Heuer auch auf der Balinger Gartenschau.

Milch als „weißer Fitmacher“

Zu Gast im Treffpunkt Baden-Württemberg war der Milchwirtschaftliche Verein Baden-Württemberg, der als Fachverband der Molkereien die Interessen der Milchwirtschaft im Land vertritt.

Was war das Ziel der Veranstaltung? In erster Linie sollte die Botschaft vermittelt werden: Milch und Milchprodukte bringen viel Abwechslung in die tägliche Ernährung. „Wir wollen einen Bezug zu diesem Lebensmittel herstellen und mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen“, erklärte Pia Hottinger, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen viele Informationen rund um den „weißen Fitmacher“ im Gepäck hatte.

Betrachtet man die Zahlen und Fakten, ist Milch nach wie vor eines der meist konsumierten Lebensmittel in Deutschland. 46,1 Liter Milch hat jeder Bundesbürger im Jahr 2022 durchschnittlich verzehrt. Hinzu kommen unter anderem 24,6 Kilogramm Käse, 13,7 Kilogramm Joghurt und 5,4 Kilogramm Butter.

Energie- und Proteinquelle

Jenseits der Statistik möchte Pia Hottinger aber auch „auf die gesundheitlichen Vorteile“ dieses Lebensmittels hinweisen. Milch und Milchprodukte seien nicht nur eine wichtige Vitamin- und Mineralstoffquelle, sondern auch reich an hochwertigem Eiweiß. Nicht nur für ältere Menschen oder Sportler, sondern auch für Kinder im Wachstum sei das Getränk eine wertvolle Energie- und Proteinquelle.

Obwohl man die Ernährungsgewohnheiten in jedem Alter ändern kann, möchte der Milchwirtschaftliche Verein schon Kinder „für eine gesunde Ernährung sensibilisieren.“ An Grundschulen bietet er deshalb ein „Milchprojekt“ an. Außerdem ist er an verschiedenen Tagen im Grünen Klassenzimmer auf der Balinger Gartenschau präsent.

Nicht nur dort, sondern auch am Internationalen Tag der Milch gab es verschiedene Mitmach- und Probieraktionen, mit denen auf die Vielfältigkeit des Lebensmittels hingewiesen wurde.

Ob als Grundlage für Smoothie, Lassi oder verschiedene Kaffeespezialitäten: „Milch ist ein ganz altes Produkt, das sehr modern interpretiert werden kann“, betonte Pia Hottinger.

Himbeer-Lassi schmeckt Besuchern

Neben dem Eventstand des Vereins drehte sich ein Glücksrad, an dem als Gewinn erfrischende Milchshakes winkten. Darf es ein „O-Mi“ (ein Orangen-Minz-Drink) sein? Oder lieber ein Himbeer-Lassi? Die Gäste hatten die Qual der Wahl.

„Schmeckt auf jeden Fall sehr lecker“, urteilte Alisa, die mit ihrer Familie aus Kusterdingen zur Gartenschau gekommen war und am Treffpunkt Baden-Württemberg vorbeischaute.

Dort genossen die Besucherinnen und Besucher Milch aber nicht nur in flüssiger Form. Gerne ließen sich manche auch ein Brot mit selbstgemachter Butter schmecken. Nur wenige Minuten, erklärte Pia Hottinger, müsse die Sahne geschüttelt werden, um Butter zu erhalten.

Wertschätzung für dieses hochwertige Lebensmittel wecken – das ist dem Milchwirtschaftlichen Verein ebenfalls sehr wichtig. Den Gästen wurde deshalb auf ganz praktische Weise vermittelt, wie Milch gewonnen wird. An einem Gummieuter konnten sie das Melken üben und dabei schnell feststellen: Was einfach anmutet, ist in Wirklichkeit ganz schön anstrengend.

Regionale Produkte bevorzugen

Am Ende ihres Besuchs gab Pia Hottinger den Besucherinnen und Besuchern noch eine Empfehlung mit auf den Weg: „Kaufen Sie Milch und Milchprodukte von regionalen Anbietern“; ein Ratschlag, der auch für alle anderen Lebensmittel gilt.