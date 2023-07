Auf der L 415 in Balingen hat es am Mittwoch, 5. Juli, gegen 15 Uhr einen Unfall gegeben, an dem zwei Motorradfahrer (50 und 71 Jahre alt) beteiligt waren. Ersten Informationen zufolge sind sie auf einer Kreuzung zwischen der Landstraße und der Rosenfelder Straße kollidiert.

Straße gesperrt

Dabei zogen sie sich schwere Verletzungen zu, weswegen ein Rettungshubschrauber alarmiert wurde. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung 20 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Balingen war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort, um ausgelaufenes Benzin und Öl zu binden.