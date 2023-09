Drechslerarbeiten, Holzskulpturen, Laubsägearbeiten, Hobbyfotografie, Töpferei, Malerei, Grußkarten, Strickfiguren, Patchwork – bereits beim Lesen ist so viel geboten, dass man kaum hinterherkommt; und wenn der Bürgersaal des Harmonie-Gebäudes in Geislingen erst einmal mit all den vielen einzelnen Werken ausgestellt ist, nun, da hat man ordentlich was zum Staunen und Entdecken. „Viele kommen mehrmals zur Ausstellung“, berichtet Ute Koch. „Zum Anschauen, aber auch zum Unterhalten miteinander.“

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorsitzende des Hobbyclubs hat alle Hände voll zu tun. Sie steckt nämlich mitten in den Vorbereitungen zur 23. Hobbyausstellung und ist „bissle unter Zeitdruck“, auch weil sie selbst noch das ein oder andere Werk fertigstellen möchte. Diese findet vom 29. Oktober bis zum 3. November statt. So wie der Zwei-Jahres-Rhythmus eingehalten wird, so wird auch das bekannte und bewährte Konzept der Ausstellung beibehalten. Große Unterstützung erfährt sie unter anderem durch Carmen Schmid und die Stadtverwaltung.

Der Eintritt ist kostenfrei. „Das war schon immer so“, kommentiert Koch. Und dennoch: „Die Qualität der Exponate steigt“, weiß die Vorsitzende. „Ich kann mich noch genau erinnern. Als ich ein kleines Mädchen war, waren es nur ein paar Maler“, entsinnt sie sich. Dagegen waren es bei der letzten Ausstellung bereits 34 Ausstellende. Auch in diesem Jahr werden es voraussichtlich etwa 30 Künstlerinnen und Künstler sein – und jeder einzelne von ihnen ist wohnhaft in Geislingen. „Das merkt man auch an der Stimmung“, so die Beobachtung. „Es ist ein gutes Miteinander, weil man sich kennt. Jeder hilft jedem.“

Koch stellt selbst bereits seit über 25 Jahren aus. Durch Sabine Nohe ist sie damals dazugekommen. Seit sechs Jahren hat sie außerdem die Leitung inne und sagt stolz: „Wir haben ein brutal breites Spektrum und zeigen einfach gerne, wie viele kreative Leute in so einem Ort vertreten sind.“

Vernissage und Programm

Die offizielle Eröffnung der Hobbyausstellung findet am Sonntag, 29. Oktober, im Bürger- und Vereinshaus „Harmonie“ statt. Bei einem entspannten Sektempfang werden Bürgermeister Oliver Schmid und Hobbyclub-Vertreterin Ute Koch Grußworte an die Gäste richten. Willi Sauter liefert ein musikalisches Rahmenprogramm am Klavier.

Im Keller finden sich eine Diashow mit Fotografien sowie Holz- und Korbflechtarbeiten verschiedenster Art. Eine Etage weiter oben ist der geräumige Bürgersaal, in dem vor allem Maler- und Töpferarbeiten vertreten sein werden. Feinere Werke, wie beispielsweise Häkel- und Strickfiguren oder Grußkarten sowie Arbeiten aus Beton und Holz finden sich im ersten Stock. Im Dachgeschoss befindet sich das Café zur Einkehr, außerdem Porzellanmalerei, Kunststrick und eine Modelleisenbahn.

Anmeldungen noch möglich

Alle dargebotenen Werke können käuflich erworben und – in vielen Fällen – auch direkt mit nach Hause genommen werden. Für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sorgen am Sonn- und Feiertag die kirchlichen Vereine, während unter der Woche der Hobbyclub in Eigenregie vertreten ist.

Wer aus Geislingen, Binsdorf oder Erlaheim kommt und sich noch rechtzeitig einen Ruck geben mag – auch Koch weiß: „Anfangs ziert man sich.“ –, der kann sich und seine Werke noch bis zum 22. September per Mail an [email protected] anmelden. Für den Rest gilt: „Die Ausstellung ist nicht nur von Geislingern für Geislinger, sondern von Geislingern für alle.“

Weiteres aus dem Zollernalbkreis:

Landfrauen Zollernalb Gute Energie ist die wichtigste Zutat Balingen Ländlich, lehrreich, lecker: In den Erlebnisauen auf der Balinger Gartenschau bieten die Landfrauen Zollernalb verschiedene Aktionen rund um den Kräutertisch an. Lesen Sie hier mehr: