Sie sind zweifellos textile Kunstwerke – die Trachten, die während der Gartenschau im Pavillon des Hauses der Volkskunst ausgestellt sind. Laien schauen und staunen. Und versierte Schneiderinnen und Schneider wissen: Um sie herzustellen, sind zahlreiche Arbeitsstunden vonnöten.

Abseits der reinen Fachkenntnisse bedarf es allerdings auch eines großen Wissensschatzes, um die traditionsreichen Kleidungsstücke anfertigen zu können. Denn das Wort Tracht, abgeleitet von althochdeutsch „draht(a)“, bedeutet so viel wie: „Das, was getragen wird.“ Oder „Die Art, wie es getragen wird.“

Die Balinger Festtagstracht

Was es damit auf sich hat, weiß Eva Haage. Seit 2021 ist die Schneidermeisterin im Haus der Volkskunst in Dürrwangen für den Erhalt und die Pflege des Trachtenwesens zuständig und bietet dort auch praktische Hilfestellung bei der Fertigung an. Im Pavillon auf der Gartenschau lässt sie sich nicht nur beim Nähen über die Schulter schauen. Sie hat auch allerhand Wissenswertes zu berichten.

Beim ausgestellten Modell handelt es sich um die Balinger Festtagstracht, die schon um 1790 getragen wurde. Die Einflüsse der Renaissance sind unverkennbar. Über einer weißen Bluse mit Stehfältchen trägt die Dame ein altrosa Mieder. Mit eingeschnürt wird der Einstecker. Ein sogenannter Goller vervollständigt den oberen Teil der Kleidung, während der untere aus einem dunkelblauen Wollrock mit blauer Schürze besteht.

Zahlreiche Details

Ins Auge fallen dabei verschiedene Details, die die Tracht zu etwas ganz Besonderem machen. Neben den wertvollen Silberhaken des Mieders ist das vor allem die Spitze. Früher war es handgeklöppelte Goldspitze, heute ist es zwar ein ähnliches Muster, aber ein Material, das waschbar ist. Zur Reinigung entfernen lässt sich auch die eingeknöpfte Knopfleiste in der roten Weste, die der Herr zum weißen Hemd und zur Hirschlederhose trägt.

„Die ursprüngliche Balinger Festtagstracht war die Tracht der Bessergestellten“, berichtet Eva Haage. Statt Holz- sind es Silberknöpfe, die Weste und Mantel zieren. Auch sonst lässt sich an der traditionellen Kleidung einiges ablesen. Denn das, was man heute neudeutsch Statement nennt, gab es auch schon in früheren Zeiten. So sagt etwa die Breite der Borte etwas über den Stand der Person aus. „Unverheiratete trugen grüne, Verheiratete rosa-violette“, erklärt Haage. Rocklänge und Borte wurden übrigens vom Kirchenkonvent festgelegt. Wie diese Trachten einst ausgesehen haben, zeigen altkolorierte Lithografien, etwa die Darstellungen aus dem „Festzug der Württemberger von 1841“ zur Feier der 25-jährigen Regierung von König Wilhelm I. Unter den teilnehmenden Abordnungen aus dem ganzen Land, die ihre Trachten und Uniformen präsentierten, waren auch Balinger.

Zeitaufwendige Anfertigung

Die Kleidung nach den alten Vorbildern herzustellen, kostet sehr viel Zeit. „Allein für ein Mieder braucht man etwa 20 bis 25 Arbeitsstunden“, weiß Eva Haage. Angefertigt werden die Kleidungsstücke nach Maß. Dementsprechend teuer ist der Kauf. Die Mitglieder der Volkstanzgruppe können sie unter Anleitung der Expertin allerdings auch selbst nähen. „Die jungen Mädchen sind mit Eifer dabei“, freut sich Haage.

Neben der Festtags- gibt es noch die Arbeitstracht. Sie ist meist die erste, die man besitzt, wenn man in der Volkstanzgruppe mitmacht. Die Stoffe für diese Tracht können auf dem Webstuhl selbst hergestellt werden. Sehr praktisch: Im Haus der Volkskunst gibt es neben der Trachtenwerkstatt und einer Spinnerei auch eine Weberei.

Die Tradition dieses alten Handwerks pflegt Anke van Bakel. Im Pavillon auf der Gartenschau machen die Besucherinnen und Besucher nicht nur mit ihr, sondern auch mit „Vincent“ Bekanntschaft; einem alten Webstuhl aus dem 18. Jahrhundert. Seinen Namen verdankt er übrigens dem Maler Vincent van Gogh, der einen solchen Webstuhl ins Bild gesetzt hat.

Trachtenstoff weben

Anke van Bakel mag es, auf solch alten Geräten zu weben. „Webstühle mit Charakter“, nennt sie sie. Um zwei Meter Stoff für eine Arbeitstracht zu gewinnen, müssen etwa zweieinhalb Meter gewoben werden. „Trachten dieser Art werden aus Leinen- und Wollstoffen gefertigt“, erklärt Anke van Bakel. Ab 1850 kam immer mehr Baumwolle dazu. Bereits seit dem Mittelalter gebe es Belege, dass die Stoffe von der Schwäbischen Alb qualitativ besonders hochwertig seien, weiß van Bakel, die gerne alte Stoffmuster umsetzt. Das älteste Webbuch stamme übrigens aus dem 16. Jahrhundert.

Über das Haus der Volkskunst zum Weben und jetzt auch zum Nähen gekommen ist Ingeborg Kodoll. „Ich hatte vorher keine Erfahrung“, sagt sie. Mithilfe von Eva Haage hat sie sich nun aber an das Projekt Tracht gewagt.