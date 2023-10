Vor 60 Jahren, am 11. Oktober 1963, schlossen Helmut und Gerlinde Diller im Rathaus Frommern den Bund der Ehe. Ihre kirchliche Trauung fand am 29. Februar 1964 statt. Heute wird mit einem Glas Sekt auf das Ehejubiläum angestoßen. Die große Familienfeier folgt am Freitag.

