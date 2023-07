Warum in die Ferne schweifen, wenn es vor der eigenen Haustür so viel zu entdecken gibt? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug in die Heimatgeschichte – per pedes auf den Spuren vergangener Tage?

Der Geschichtspfad in Streichen bietet die Möglichkeit, an acht Stationen der Historie des kleinen Dorfes nachzuspüren. Die insgesamt 6,5 Kilometer lange Strecke führt nicht nur durch ein landschaftlich reizvolles Gebiet, sondern in rund drei Stunden auch durch verschiedene Zeitepochen. Sie nimmt die Wanderer mit auf eine Reise vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert und lässt das wieder lebendig werden, was einmal war und was die Identität des Ortes ausmacht.

Erste Station am Freibad

Wie Ortsvorsteher Rüdiger Haasis erklärt, wurde das 2013 eröffnete Projekt durch Leader-Mittel gefördert. Der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat die große Geschichte des kleinen Dorfes der frühere, im Jahr 2017 verstorbene Balinger Stadtarchivar Dr. Hans Schimpf-Reinhardt, der selbst in Streichen lebte.

Im Geschichtspfad habe er „die dörfliche Kultur für Einwohner und Besucher mit eindrücklichen Beispielen vor dem Vergessen bewahrt“, heißt es auf der Gedenktafel, die vor dem Rathaus aufgestellt wurde. Stationen wider das Vergessen – welche Eindrücke rufen sie ins Gedächtnis, welche Zeiten lassen sie auferstehen?

Ihren Ausgangspunkt nimmt die Tour am Wanderparkplatz beim Höhenfreibad. Ortsauswärts erreicht man alsbald die erste Station, die mit dem Begriff „Allmandteile“ überschrieben ist. Über seine Bedeutung informiert den geschichtsinteressierten Wanderer eine Tafel, die darüber Aufschluss gibt, dass sich „Allmand“ vom Mittelhochdeutschen „al(ge)meinde“ ableitet. Und dass damit das im Besitz einer Dorfgemeinschaft befindliche Grundeigentum gemeint ist, das als Viehweide genutzt wurde.

Blick auf die Burg Hohenzollern

Für die weniger wohlhabenden Einwohner des Dorfes einst überlebenswichtig, wurde die Allmandnutzung 1963 schließlich ganz aufgegeben. Heute ist der Begriff nur noch wenigen bekannt und die entsprechende Fläche größtenteils mit Wald bewachsen.

Buchstäblich auf Spurensuche gehen kann man an Station zwei, für die ein Anstieg über einen Pfad auf 931 Höhenmeter zu bewältigen ist. Anders als ein bekannter Dichter, der nach seiner Besteigung des Brockens angeblich den Eintrag „Viele Steine, müde Beine, Heinrich Heine“ im Gipfelbuch hinterlassen haben soll, wird der Bezwinger des Hundsrücken mit einem fantastischen Panorama belohnt. „Man hat unter anderem einen sehr guten Blick zur Burg Hohenzollern“, erklärt Rüdiger Haasis.

Wie der Tafel zu entnehmen ist, befindet man sich außerdem an geschichtsträchtiger Stelle. Denn hier, „am nordwestlichen Ende des Hundsrücken, auf einem dreieckigen schmalen Bergrücken, stand im Mittelalter (12./13. Jahrhundert) eine Burg“, lässt sie wissen.

Zwei Kirchen im Jahr 1912

Spuren des einst aus Holz errichteten Bauwerks sind heute noch sichtbare tiefe Gräben. Die Erklärung, warum man als Grenzgänger bergab steigt, liefert die dritte Station. Alte Grenzsteine zeigen, dass hier jahrhundertelang die Grenze zwischen Hohenzollern und Württemberg verlief.

Abseits herrschaftlicher Pfade nimmt die vierte Station dann wieder das dörfliche Leben in den Blick. In den sogenannten Schneckengärten wurden einst Weinbergschnecken eingesammelt, gemästet und an Ulmer Händler verkauft; ein willkommener Nebenerwerb. Einen Einblick in die kleinbäuerliche Lebenswelt vermittelt Station fünf. Das 1789 erbaute Tagelöhnerhaus hat viel erlebt und viele Familien beherbergt, die mit materieller Not zu kämpfen hatten.

Für seelischen Beistand war Anfang des 20. Jahrhunderts indes gut gesorgt. Eine Erklärung, wie es dazu kam, dass der kleine Ort im Jahre 1912 zwei evangelische Kirchen hatte, liefert die sechste Station. Die alte, um 1350 erbaute gotische Lieb-Frauen-Kirche war bereits um 1850 in einem sehr schlechten baulichen Zustand.

Rathaus war einst ein Armenhaus

Durch ein starkes Erdbeben am 16. November 1911 wurde der geplante Neubau beschleunigt. Einweihung der neuen Kirche war bereits am 12. Januar 1913. An Station sieben ist man dann am Rathaus angekommen, das bis vor etwa 100 Jahren ein Armenhaus war. Im Erdgeschoss wurde 1856 die Arrestzelle der Gemeinde eingerichtet.

Bis zum heutigen Tag gepflegt wird in Streichen ein besonderer Brauch, über den Station acht informiert: der sogenannte Pfingstbutz. Es ist ein schwäbisch-alemannischer Pfingstbrauch, bei dem eine in grünes Laub eingebundene Gestalt durch den Ort geführt oder getragen wird.

„Noch in den 1960er Jahren saß im Inneren des Pfingstbutzes ein Bursche auf einer Holzstange“, heißt es auf der Tafel. Waren es früher Eier, Schmalz und Mehl, die dabei an den Haustüren gesammelt und zum Backen von „Dötschen“ (Pfannkuchen) verwendet wurden, erhalten die Kinder und Jugendlichen heute vor allem Geld und Süßigkeiten.