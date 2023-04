8 Tage, 21 Stunden und 46 Minuten. So lange war es am gestrigen Mittwoch noch, als Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann die Pressekonferenz eröffnete. „Jetzt wird es ernst. Wir fiebern alle der Eröffnung entgegen.“ Der Countdown bis zum Freitag, 5. Mai, nähert sich dem Ende. 300 000 bis 400 000 Besucherinnen und Besucher werden über die 143 Tage erwartet; mehr als 600 Ehrenamtliche haben geholfen, das 7,5 Hektar große Gelände vorzubereiten. Mit mehr als 9 Millionen Euro hat das Land die Balinger Gartenschau gefördert. Die Zahlen sind beeindruckend – und entsprechend hoch die Erwartungen. „Aber sie sind berechtigt. Die Gartenschau wird ein Werbeträger für die Stadt und die ganze Region“, sagte Staatssekretärin Sabine Kurtz.

Neben Kurtz und Reitemann informierten auch Landrat Günter-Martin Pauli, Annette Stiehle als Technische Geschäftsführerin der Gartenschau, Öffentlichkeits- und Veranstaltungs-Chef Niko Skarlatoudis sowie Gerhard Hugenschmidt, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Förderungsgesellschaft für die Landesgartenschauen. Großer, prominenter Andrang für eine große Schau. Denn längst sind die grünen Events keine „Blümchenschauen mehr, sondern Stadtentwicklungsprogramme“, betonte Helmut Reitemann. Nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern auch die Balingerinnen und Balinger werden ihre Stadt neu entdecken. Neue Orte und Aufenthaltsbereiche erkunden – schlichtweg: ein aufgewertetes Balingen. Mit individuellen Parkanlagen, „von denen jede eine eigene gestalterische Kraft und Erscheinung besitzt“, sagte Annette Stiehle.

Zwingergarten wurde zum Schmuckstück

Besonders wichtig: Die Verbindung zwischen Natur und Stadt. Ein grünes Band durch Balingens Innenstadt. „Man ist nah dran an der Stadt und doch in der Natur. Der Gartenschau gelingt es, scheinbare Gegensätze aufzuheben“, lobte Hugenschmidt. Es sind neue Freiräume entstanden. Das wird vor allem beim Zwingergarten deutlich, der laut Hugenschmidt nun „ein echtes Schmuckstück ist“. Das gilt auch für die Wassergärten, das Areal um das Jugendhaus, den Aktivpark und die Eyachterrassen.

Friedhof in Schau integriert

Daher wundert es nicht, dass die Organisatoren überzeugt sind, dass die Gartenschau in Balingen ein Erfolg und bei den Gästen gut ankommen wird. Mit viel Engagement arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in der kommenden Woche bis zur Eröffnung, sondern auch in den folgenden 143 Tagen. Und einer davon hat sogar seinen Ruhestand für Balingens großes, grünes Event unterbrochen: Albrecht Hauser.

Der Gärtner aus Geislingen kümmert sich als einer von vielen um die 1000 Quadratmeter Wechselflor, also die blüten- und farbenreichen Bepflanzungen rund um das Gelände. Der viele Regen? „Der tut den Pflanzen gut. Wir haben hier die Frühblüher ausgesucht, die das kalte Wetter vertragen“, erklärt der Gärtner. „Mit dem vielen Regen können die Pflanzen richtig anwachsen – und ich muss weniger gießen.“

Staatssekretärin Sabine Kurtz gefällt besonders, dass ein echter Friedhof integriert wurde. Dies sei in der langen Geschichte der Gartenschauen seit 1980 einmalig. „Der Tod gehört zum Leben dazu. Nicht nur für Pflanzen und Tiere, sondern auch für den Menschen gilt ein Werden und Vergehen.“ Dieser Ort der Ruhe werde den ein oder anderen Gast nachdenklich stimmen.

Emotional darf es werden – aber überwiegend mit positiven Gefühlen. Dafür sorgt ein Rahmenprogramm mit mehr als 1000 Veranstaltungen. Ebenso „das stimmige Ausstellungskonzept“, wie Gerhard Hugenschmidt sagte. „Es sind unterschiedliche Beiträge, die aber alle die Naturnähe und Aktualität gemein haben.“

Freundlicher dürfte das Wetter aber für die Organisatoren noch werden. Mehr Sonne, damit Balingen noch mehr aufblüht. Doch auch wenn es weiterhin regnen sollte, wird das eine erfolgreiche Gartenschau in Balingen nicht verhindern, wie Landrat Pauli schmunzelnd betont: „Der Winterdienst steht notfalls bereit.“