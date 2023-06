Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, sagt ein Sprichwort. Was so viel heißt wie: Feiern, wann immer sich die passende Gelegenheit dazu bietet. Das gilt umso mehr, wenn die Mitglieder der Institution, die das Fest ausrichtet, das ganze Jahr über eine sehr verantwortungsvolle, zeitaufwändige und auch fordernde Aufgabe haben.

Am kommenden Sonntag, 18. Juni, lädt die Feuerwehrabteilung Endingen zu ihrer Hockete ein. Und dann gilt einen ganzen Tag lang das Motto: Gemütlichkeit und Geselligkeit sind Trumpf.

Fuhrpark wird präsentiert

Los geht es um 10 Uhr beim Feuerwehrhaus. Und was erwartet die Gäste beim Fest? Unter anderem viele Informationen rund um die Feuerwehr.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen etwa einen Blick auf die Einsatzfahrzeuge werfen und bekommen dabei jede Menge Wissen rund um das Thema Brandschutz, Feuerbekämpfung, Arbeitsschutz und vieles mehr vermittelt. Auch das Feuerwehrhaus steht am Sonntag zur Besichtigung offen.

Ein kurzweiliges Programm gibt es auch für die Kinder, die an einer Spritzwand ihr Talent als Nachwuchsfeuerwehrmann, beziehungsweise -frau unter Beweis stellen dürfen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Bei der Hockete wird neben vielen Informationen, Spaß und Geselligkeit natürlich auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. Die Helferinnen und Helfer servieren den Gästen Schnitzel und Rote Wurst. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Gemütlich ausklingen wird der Tag gegen 18 Uhr.

Aktuell hat die Feuerwehrabteilung Endingen um ihren Kommandanten Roland Merz und dessen Stellvertreter Udo Sehring und Marcel Hafenmayr die stolze Zahl von 36 Aktiven und 18 Jugendlichen in ihren Reihen.

Zum Einsatzgebiet der Endinger Wehr gehört neben dem Ortskern, das Industriegebiet Gehrn, das Industriegebiet Rote Länder, das Messegelände Balingen, die Volksbankmesse und die Sparkassenarena.

Zahlreiche Einsätze

Gefordert ist die Abteilung bei zahlreichen unterschiedlichen Einsätzen – so etwa beim heftigen Unwetter, das am 7. Mai über Balingen niederging und für Überschwemmungen in der Kernstadt und in den verschiedenen Stadtteilen sorgte. Für die Arbeit der Feuerwehr gab es dabei viel Lob.