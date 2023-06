Wo lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen besser aushalten, als an einem Platz unter einem schützenden Sonnendach – mit kühlen Getränken und in netter Gesellschaft? Diesen Gedanken hatten auch die Gäste, die am Sonntag in großer Zahl zur Hockete am Feuerwehrhaus kamen.

Unter ihnen waren nicht nur befreundete Abteilungen aus Balingen, Erzingen, Engstlatt, Streichen, Weilstetten und Zillhausen, die den Kameraden aus Endingen alljährlich gerne einen Besuch abstatten. Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter örtlicher Vereine ließen es sich nicht nehmen, mit der Abteilung zu feiern.

Vielfältiges Kinderprogramm

Da der Radweg am Feuerwehrhaus in Endingen vorbeiführt, nutzten auch viele Fahrradfahrer die Gelegenheit, einen Zwischenstopp bei der Hockete einzulegen, sich Schnitzel und Rote Würste schmecken zu lassen und Kaffee und Kuchen zu genießen. Dementsprechend begehrt waren die Plätze und die Helferinnen und Helfer hatten den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun.

Doch nicht nur in Sachen Bewirtung blieben keine Wünsche offen. Auch für Unterhaltung war bestens gesorgt. Unter anderem hatten die Mitglieder der Abteilung ein abwechslungsreiches Kinderprogramm zusammengestellt. An der Spritzwand bekamen die kleinen Gäste einen spielerischen Einblick in die Feuerwehrarbeit. Außerdem durften sie sich auf einer Hüpfburg austoben und die Spiel- und Malstraße testen. Die Erwachsenen erhielten derweil Informationen rund um die Feuerwehr und konnten den Fuhrpark der Abteilung sowie das Feuerwehrhaus besichtigen.

Glücksrad dreht sich

Das Glück auf die Probe stellen durften die Besucherinnen und Besucher am Glücksrad, an dem es verschiedene Preise zu gewinnen gab, die die Abteilung dank der Unterstützung von Sponsoren – unter ihnen auch die SÜDWEST PRESSE – ausloben konnte. Als Hauptpreis winkte dabei ein Aquarium. Doch auch wenn der ganz große Schwung an diesem Tag nicht gelang, musste sich kein Teilnehmer und keine Teilnehmerin grämen. Es wurden nämlich noch viele weitere Preise, wie etwa Gutscheine, vergeben.

Ein durchweg positives Fazit konnte am Ende der Veranstaltung der zweite stellvertretende Abteilungskommandant Marcel Hafenmayr ziehen. „Der Besuch war top und auch mit den Verkaufszahlen sind wir mehr als zufrieden“, brachte er es auf den Punkt.

Gesellige Atmosphäre

Das Feuerfest in Endingen ist mittlerweile Tradition geworden. Es bietet Gelegenheit, in entspannter und geselliger Atmosphäre mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen und Fragen zur Arbeit der Feuerwehr zu beantworten.

Gleichzeitig ist es aber auch eine kleine Auszeit vom verantwortungsvollen, zeitaufwändigen und auch fordernden ehrenamtlichen Dienst, den die Einsatzkräfte das ganze Jahr über für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten.