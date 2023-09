Vor kurzem noch stand in der Kurve der Balinger Straße hoch nach Rosenfeld ein riesiges Plakat mit der Aufschrift „Mitglieder gesucht“. Doch als der Aufsteller aufgrund der Stürme der letzten Wochen im Gras landete, beschloss die Freiwillige Feuerwehr ihn vorerst wegzuräumen. Doch bald schon wird er wieder aufgestellt werden. Schließlich besitzt die Feuerwehr unterschiedliche Plakate, deren Gestaltung sich nach der Jahreszeit richtet.

Sie entspringen einer Werbeaktion, die der ehemalige stellvertretende Kommandant Thomas Traub vor etwa fünf Jahren ins Leben rief, aber „Dauerwerbung liest keiner mehr“, erklärt Edgar Bukenberger, Abteilungskommandant von Rosenfeld. Daher wird sie vier bis fünf Mal im Jahr für einige Wochen aufgestellt und wieder abgebaut. Grundsätzlich richte sich die Werbung an alle Interessierten, egal welches Alters und auch ohne Vorkenntnisse. „Die meisten kommen von der Jugendfeuerwehr mit 17 zu den Aktiven“, berichtet Günter Kopf, Kommandant der Gesamtstadt. Quereinsteiger seien selten älter als 25 Jahre, vor allem ohne Vorerfahrung. Wirkung zeigt das Werbeplakat häufig vor allem bei ausgebildeten Feuerwehrmännern und -frauen, die frisch nach Rosenfeld gezogen sind oder auch Menschen, die in Rosenfeld arbeiten und sich zusätzlich zu der Wehr im Wohnort engagieren.

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Auf die Frage hin, warum sich jemand bei der Feuerwehr engagieren sollte, antwortet Kopf: „Es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die kein besonderes Talent erfordert.“ Er selbst ist vor über 40 Jahren eingetreten und bereits seit acht Jahren Kommandant. Als eigene Motivation erklärt er: „Mir macht’s einfach Freude zu helfen und das gemeinsam mit anderen Leuten zu machen.“ Dem pflichtet auch Bukenberger bei.

Die Freiwillige Feuerwehr Rosenfeld zeichne aus, dass sieben Ortsteile mit sechs Abteilungen sehr eng zusammenarbeiten und im Vergleich zu anderen Vereinen sei das Besondere: „Die Aufgabe und Position wechselt mit jedem Einsatz. Während ein Torwart nicht als Stürmer eingesetzt wird, kann es sein, dass auch ich mit Führungsposition zum Beispiel im Wassertrupp eingesetzt werde.“

Zahlen rund um Rosenfeld

Aktuell sind es 180 Aktive, davon lediglich zwölf Frauen. Woran das konkret liegt, können sich die Kommandanten nicht erklären. „Es ist historisch bedingt eine Männer-Domäne“, meint Kopf und damit ein allgemeines Problem. „Die, die dabei sind, sind aber sehr engagiert und bleiben auch dabei“, so Kopf weiter.

Die Altersspanne liegt zwischen 17 und 65 Jahren. Außerdem gibt es fünf Kindergruppen und 35 Mitglieder in der Jugend. Wer davon ein Teil werden möchte, sollte Teamfähigkeit mitbringen sowie Spaß an Technik und „die Bereitschaft, auch mal nachts oder am Wochenende aufzustehen, wenn man keine Lust hat“.

Wer neu eintritt, erhält einen Spind und die erforderliche Einsatzkleidung. „Bei den Übungen wird dann alles so weit beigebracht“, sagt Bukenberger. Diese finden alle ein bis zwei Wochen statt, insgesamt etwa 30 pro Jahr. Zur Grundausbildung gehört der Truppmann-Lehrgang inklusive Sprechfunk sowie der Truppführer-Lehrgang. Knapp 150 Stunden werden hierfür nötig, welche komprimiert auf Abende und Wochenenden innerhalb eines viertel Jahres absolviert werden. Dazu gehören praktische sowie theoretische Grundlagen.

15 Fahrzeuge insgesamt

Der Gesamtstadt stehen 15 Fahrzeuge zur Verfügung, welche nach dem vom Gemeinderat beschlossenen Bedarfsplan etwa alle 25 Jahre ersetzt werden. Besonderer Erwähnung gebührt hierbei der Drehleiter, welche „nicht so üblich“ ist sowie das Universalfahrzeug für technische Hilfe und Löscheingriffe. „Das geht immer als erstes raus“, kommentiert Kopf. Auch das GW-L 2 mit 2000 Meter Schlauch und zwei Pumpen ist immer dabei.

