Rocker-Herzen schlagen höher, wenn das Upper-Saw-Festival am 23. September in die zweite Runde geht. Auch die im Zollernalbkreis beheimatete Band Human Zoo wird auf der Bühne in Dotternhausen stehen.

Heimspiel für Frontsänger

Frontsänger Thomas Seeburger kommt sogar aus der idyllischen Kommune am...