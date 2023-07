Metal-Fans aufgepasst: Das Upper-Saw-Festival ist am 23. September mit gleich neun Bands am Start. Bis zu 900 Musikliebhaber können in der Festhalle Dotternhausen zu E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug abrocken.

Vorverkauf startete im Dezember

Erstmals fand das Event im Jahr 2021 statt, damals noch in K...