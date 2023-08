Peter Klink wirkt im Telefonat mit unserer Redaktion tiefenentspannt: „Wir sind fertig, kann man sagen“, berichtet der Cheforganisator des Rosenfelder Klassiktages nur wenige Tage vor dem Oldtimer-Event am kommenden Sonntag. „Nur das Wetter ist noch unklar“, sagt Klink, der natürlich hofft, dass der Wettergott zum Wochenende hin ein Einsehen hat und es sich mit dem Regen nochmal überlegt.

Kleinigkeiten gibt es dann aber doch noch zu tun und zu regeln: „Am Freitagabend kontrollieren wir noch alle Schilder und machen am Samstag so weit alles fertig, dass wir am Sonntagmorgen nur noch wenige Handgriffe zu tun haben.“

Beim Rosenfelder Klassiktag stehen natürlich die Oldtimer auf zwei und vier Rädern im Vordergrund. Jetzt startet man in Rosenfeld unter dem bekannten Titel „Rosenfeld hat Klasse“ wieder kräftig durch – drei Jahre erzwungene Pause wegen der Corona-Pandemie und Umbauarbeiten bremsten die Freunde der nostalgischen Fahrzeuge arg aus.

Keiner wird weggeschickt

Unter den rund 400 Fahrzeugen, die Klink erwartet, seien alle aus den 1950er- und 1960er-Jahren vertreten. Aber auch ein Youngtimer-Parkplatz ist eingerichtet. „Wir schicken niemanden weg“, verspricht Peter Klink. Der Fokus in der Boxengasse, durch die die Fahrzeuge durchfahren und dabei bestmöglich vorgestellt werden, liegt aber ganz klar auf den Oldtimern. „In der Stadt wollen wir die Sahnestücke“, meint der Cheforganisator, der natürlich von zahlreichen freiwilligen Helfern unterstützt wird.

Neben den Fahrzeugen wird es auch kulinarisch nichts zu bemängeln geben. Die Stadtkapelle Rosenfeld bietet Speisen und Getränke im Lehnerhof der Brauerei an und umrahmt die Veranstaltung noch musikalisch. Wer von den Fahrzeugen, die nach Möglichkeit alle in der Boxengasse vorgestellt werden, eine Auszeit möchte, der kann in den alten Wehrturm gehen. Denn am diesjährigen Rosenmarkt war der Turm zum ersten Mal für die Bürger zur Besichtigung geöffnet. Eine Bilderausstellung der beiden Rosenfelder Künstlerinnen Heidi Leidig und Margarete Geiselmann stieß damals auf reges Interesse.

Kaffee am Ursulahaus

Jetzt wird der Turm am Rosenfelder Klassiktag wieder für die Besucher geöffnet – auch am Sonntag, 3. September, ist die Ausstellung erneut zu besichtigen. „Auf vielfachen Wunsch“, wie die Künstlerin Leidig in einer Pressemeldung mitteilt. Im Turm selbst wird obendrein Sekt ausgeschenkt, beim Ursulahaus gibt es wieder Kaffee, Kuchen und andere Getränke.

Apropos Turm: Der Verein zur Förderung Rosenfelds, der sich die Erhaltung des vom Zerfall bedrohten Wehrturms zum Ziel gesetzt hatte, möchte, dem Wunsch der Bürger entsprechend, den Turm in regelmäßigen Abständen öffnen. Die Reihe „Kunst im Turm“ soll dabei ein fester Bestandteil sein.

Los geht es am Sonntagmorgen bereits ab 9.30 Uhr, wenn die ersten Oldtimer in die Rosenfelder Altstadt einfahren.