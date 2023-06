Im Balinger Stadtteil Ostdorf (hinterm Friedhof) wird dieser Tage das erste Erdbeerfeld für Selbstpflücker für die Ernte freigegeben. Wir haben uns mit Severine Braun unterhalten, die für diese und andere Erdbeerplantagen verantwortlich ist.

Frau Braun, was hat Sie dazu inspiriert, ein Selbstpflückerfeld in Ostdorf zu eröffnen?

Severine Braun Das Erdbeerfeld in Ostdorf ist neu ab diesem Jahr, wir haben es im Frühjahr 2022 gepflanzt und werden es jetzt das erste Mal ernten.

Welche Erdbeersorten bauen Sie auf Ihrem Feld an?

Die Erdbeersorten, die wir anbauen verraten wir nicht, aus einer Vielzahl von Sorten haben wir uns auf etwa 15 Sorten spezialisiert. Unsere Erdbeeren müssen nicht lange im Supermarktregal liegen, und deshalb auch nicht so haltbar sein, wenn sie gepflückt sind. Unsere Erdbeeren müssen im Geschmack überzeugen.

Können Sie uns einen Überblick über den Anbauzyklus der Erdbeeren geben? Von der Pflanzung bis zur Ernte, welche Schritte sind erforderlich?

Wir pflanzen im April die neuen Erdbeerpflanzen, diese werden aber erst im Folgejahr beerntet. Somit haben sie ein Jahr Zeit zu wachsen. Doch auch auf den Feldern, die in diesem Jahr beerntet werden, gibt es einiges zu tun. Alle Felder werden vom Unkraut befreit, und zwar von Hand. Alle Felder werden von Hand gehackt, dann kommt vor der Ernte Pflanzenschutz drauf, um während der Ernte keine Pilzkrankheiten zu bekommen. Schließlich wird Stroh in alle Erdbeerfelder zwischen die Reihen eingefahren. Auch der Zaun und das Verkaufshaus müssen wir aufbauen. Und falls es zu trocken ist, werden die Erdbeerfelder noch bewässert. Hier kaufen wir das Wasser von der Gemeinde vom öffentlichen Netz. Dann ist die Erdbeerernte, die dauert pro Feld etwa fünf Wochen. Nach der Ernte wird abgebaut, die Felder werden gemulcht, zum Schluss wird das Stroh für das Folgejahr wieder gepresst. Während dieser ganzen Zeit pflegen wir noch unsere Junganlagen, die im Frühjahr gepflanzt wurden.

Welche besonderen Anbautechniken oder -methoden verwenden Sie, um qualitativ hochwertige Erdbeeren anzubieten?

Wir legen noch sehr viel Wert auf den herkömmlichen Anbau. Wir stehen für Erdbeeren im Freiland, ohne Verfrühung, ohne Plastik, also ohne Folientunnelanbau.

Wann ist die beste Zeit, um Erdbeeren auf Ihrem Feld zu pflücken, und wie lange dauert die Erntezeit in der Regel?

Die beste Zeit ist eigentlich direkt in der zweiten Woche, man kann von Anfang an tolle Erdbeeren ernten. Während der Haupternte kann man sehr schnell seine Körbe füllen und aus dem Vollen schöpfen.

Welche Arten von Besuchern kommen in der Regel zu Ihrem Feld?

Es kommen alle, die Erdbeeren selber pflücken wollen, von Familien mit Kindern über Rentner, eine spezielle Zielgruppe gibt es so nicht. Wir möchten alle ansprechen.

Welche Erfahrungen machen die Besucher auf Ihrem Selbstpflückerfeld?

Die meisten Selbstpflücker haben es als schönes Erlebnis im Kopf, bei vielen weckt es Kindheitserinnerungen, und es ist schön zu sehen, wenn junge Familien ihren Kindern zeigen möchten, wo die Erdbeeren wachsen und wie man sie selber pflücken kann. Wir sind täglich von 8 bis 19 Uhr für unsere Selbstpflücker da.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Organisation eines Selbstpflückerfeldes? Gibt es besondere Schwierigkeiten, mit denen Sie konfrontiert sind?

Die größte Herausforderung für uns ist, tolles Verkaufspersonal zu bekommen. Uns ist es am liebsten, wenn es ortsansässiges Personal ist. Wir verkaufen ein tolles Produkt, dementsprechend wünschen wir uns auch tolles Personal, das unser Produkt gut verkaufen und bei den Kunden einen guten Eindruck hinterlassen kann.

Wie hat sich das Interesse an der Selbstpflücke in den letzten Jahren entwickelt? Haben Sie eine steigende Nachfrage bemerkt?

Nach wie vor ist das Selberpflücken bei den Kunden immer noch sehr gefragt.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Im Moment ist alles gut, so wie es ist, wir bewirtschaften 30 Erdbeerfelder in Oberschwaben, jetzt gibt es das neue Feld in Ostdorf. So sind wir gut verteilt, alle haben die Möglichkeit, ihre Erdbeeren selber und ganz frisch vom Feld zu pflücken.