Wer den Samstag in Balingen so richtig ausnutzen möchte, sollte zeitig auf den Beinen sein. Und es auf denen lange aushalten. Früh morgens, ab 10 Uhr, wird unter dem Zeltdach vor der Hauptbühne verkauft, was bislang die Gartenschau geschmückt hat. Von den bunten Stühlen über die nicht weniger farbenfrohen Sandkastenschäufelchen bis hin zur Picknickdecke: Vieles von dem, was auf dem Gelände der Balinger Gartenschau zum Einsatz kam, wird feil geboten. Verkauft wird bis spätestens 16 Uhr.

Schauen und stöbern

Kommen, schauen, stöbern, und vielleicht ein bleibendes Andenken an den besonderen Sommer in Balingen mit nach Hause nehmen: Diese Chance gibt es nur an diesem Samstag. Begehrt sind die Gartenstühle mit Gartenschau-Branding, die für 50 Euro zu haben sind.

Angeboten wird aber noch allerlei mehr. Wer eine Terrasse oder einen Garten hat, interessiert sich vielleicht für die bunten Pflanzkübel, die während der Schau die Innenstadt schmückten. Diese stehen ebenso zum Verkauf wie gemischte Kisten mit Stauden. Zu haben sind außerdem die bunten Schäufelchen, die kleinen Gästen auf dem Spielplatz in den Schwefelbadgärten Freude gemacht haben.

Früh kommen

Gartenschauflair versprühen auch verschiedene Fahnen und Banner sowie Tassen, Handtücher, Picknickdecken und weitere nützliche Dinge im bunten Design. Dazu kommen Rad- und Laufshirts, der fair gehandelte Gartenschau-Bohnenkaffee und diverse Dekoartikel. Doch grundsätzlich gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – Verkaufslisten zur vorherigen Einsicht oder eine Reservierungsmöglichkeit wird es nicht geben. Was gekauft wurde, muss sofort mitgenommen werden, denn eine Zwischenlagerung ist nicht möglich. Auch der Transport liegt in der Verantwortung der Käufer. Für die Zeit des Abverkaufs wird der Gartenschau-Haupteingang am Kassenhäuschen in der Charlottenstraße geöffnet sein. Geparkt werden kann auf dem unteren Stadthallenparkplatz sowie auf den Parkplätzen in der Charlottenstraße 9.

Musik in der Südstadt Arena

Nach einer kurzen Verschnaufpause läutet die Kneipennacht in der Südstadt Arena den Abend und die Nacht ein.

Nachdem beim letzten Mal alles unter dem Motto „Bang your Head“ stand und vor allem Metal- und Rockbands auf der Bühne standen, erwartet die Gäste bei dieser Kneipentour ein bunter Mix von Unplugged über Rock ’n’ Roll bis hin zu Coverrock. Mit dabei sind bekannte Südstadt-Arena Bands wie „Rockmeister“, aber auch neue Gesichter wie die Band „Rewind the Band“. Am Samstag öffnen sich um 18 Uhr die Türen der Locations „Alt Balingen“, „Bären“, „Savo“, „Sonnenkeller“ und „Südbahnhof“. Karten gibt es für Spontanbesucher auch an der Abendkasse. Alle Starts auf einen Blick: Im „Südbahnhof“ spielen „Rewind the Band“ von 21 bis 23 Uhr, im „Bären“ treten „Madhouze“ von 20 bis 22 Uhr auf. „2KlangAffäre“ heizen im Savo von 20 bis 22 Uhr ein, im „Alt Balingen“ sorgen „Acoustic Breeze Project“ von 19 bis 21 Uhr für Stimmung, und im „Sonnenkeller“ heißt die Band „Rockmeister“. Sie beginnt um 22 Uhr und wird gegen 23.30 Uhr die Kneipennacht beenden.