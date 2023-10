Bei einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und Motorrad ist am Freitagabend gegen 17.45 Uhr ein 32-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort von der B463 kommend in Richtung Ostdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam dem Zweiradfahrer ein Fahrzeug entgegen, es kam aus bisher noch ungeklärten Ursachen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde mit seiner Maschine in den Graben abgewiesen.

Sachverständige sind vor Ort

Der 32-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Der Unfallgegner, ein 18-jähriger Fahrer, kam wohl mit dem Schrecken davon, dessen Hybridfahrzeug wies dennoch erheblichen Blechschaden auf. Vor Ort schätzte die Polizei den Sachschaden insgesamt auf gut 13 000 Euro. Sachverständige wurden hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Die L365 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.