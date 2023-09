Das Wahlvolk hat gesprochen: Oliver Schmid ist am Sonntagabend mit satten 80,3 Prozent im Amt bestätigt worden – zum zweiten Mal in Folge. Damit macht der Rathauschef auch die Amtsjahre 17 bis 24 voll. Was Schmid in seiner kurzen Ansprache besonders hervorhob, war die gestiegene Wahlbeteiligung i...