In Geislingen ist es bald so weit. Am Sonntag, 17. September, werden die Geislinger, Erlaheimer und Binsdorfer zu den Wahlurnen gerufen. Sie haben die Wahl zwischen Amtsinhaber Oliver Schmid und seinem Herausforderer Markus Robert Weinmann

Letzterer hat sich nun zu seinen Zielen geäußert, sollte er Bürgermeister werden. Das ist natürlich das Ziel, „die absolute Mehrheit“ strebt Weinmann an. Doch weshalb hat sich der 54-jährige Elektriker aus Dotternhausen überhaupt dazu entschieden, in die Kommunalpolitik vorzudringen – in Balingen war Markus Robert Weinmann ja auch schon Anfang des Jahres zur Oberbürgermeisterwahl angetreten.

Weinmann spricht von „politischem Wahnsinn, in dem wir heute gelandet sind“, und kritisiert, dass das Verantwortungsbewusstsein in der Politik, die auch regional betrieben werde, „in Gefahr“ sei. Genau deshalb „werden parteilose Mitbewerber wie ich aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen, um sich für unsere Mitbürger, Städte und Gemeinden einzusetzen“, schreibt Weinmann zu seiner Motivation, in die Kommunalpolitik zu gehen.

Unweit seines Heimatortes

Geislingen direkt wählte Weinmann nicht nur, weil es unweit seines Heimatortes Dotternhausen ist, sondern auch, weil und vor allem wegen des Überfluggebietes Waldhof. Die Hintergründe seien hier „nicht vollständig transparent“, sagt Weinmann und ergänzt dazu: „Die ganze Region ist im Begriff, wirtschaftlich, landschaftlich und infrastrukturmäßig größten Schaden zu nehmen und wir schauen teilnahmslos zu.“ Ausweichmöglichkeiten gebe es, sagt Kandidat Weinmann, reichlich, beispielsweise in Calw, Meßstetten oder auch in Neuhausen ob Eck. Es muss also nicht Geislingen sein.

Vielfältige Ziele

Für die Stadt als Bürgermeister bewirbt sich Markus Robert Weinmann aber nicht nur, weil er das Absetzgelände verhindern will, sondern auch mit anderen Zielen. „Geislingen braucht eine sichere Zukunft mit besten Perspektiven“, sagt der 54-Jährige. Konkret will er Themen wie bezahlbaren Wohnraum, Umweltschutz und eine „allgemeine Steuerentlastung auf kommunaler Ebene“ sowie die Förderung von Vereinen und Gemeinschaften angehen.

Die laufenden Projekte will Weinmann weiter vorantreiben, neue jedoch genau überprüfen und weiter optimieren, wie er sagt. Auch ein Anliegen des 54-jährigen Handwerkers: „Projekte auf mittelfristige und langfristige, oft versteckte finanzielle Belastungen überprüfen und genau auf deren Notwendigkeit prüfen.“

Kandidat voller Zuversicht

Markus Robert Weinmann geht jedenfalls voller Zuversicht in den Wahlsonntag, wird auch bei der Kandidatenvorstellung am heutigen Mittwochabend ab 19 Uhr am Rednerpult stehen. Auch die nötigen Unterstützerunterschriften hatte er, wie er sagt, schnell beisammen: „Eine derartig große Unterstützung habe ich in diesem Ausmaß nicht erwartet.“ Das freut den 54-Jährigen natürlich einerseits, zeigt ihm aber auch andererseits, dass die Unterstützung für seine Kandidatur aus der Bevölkerung heraus da ist. Chancen rechnet sich der Quereinsteiger in die Kommunalpolitik schon auch aus, sonst hätte er „die Mühe und Zeit nicht investiert, wenn ich mir keine Chancen ausrechnen würde“, sagt er. Weinmann sieht sich der Aufgabe Bürgermeister gewachsen, auch wenn er keine verwaltungstechnische Ausbildung hat. „Maßgebliche Grundvoraussetzungen“ sieht er ohnehin unter anderem in kaufmännischem und technischem Wissen sowie in Menschlichkeit, Respekt und zuletzt ein „klarer Menschenverstand“.

Mit diesen Eigenschaften will Markus Robert Weinmann am 17. September die Wähler überzeugen, bei seinem Namen ein Kreuz zu setzen. Für „eine sichere Zukunft mit besten Perspektiven“, wie der Kandidat selbst in seinem Wahlkampf es formuliert.