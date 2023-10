Besser als vor dem Computer sitzen. Das hat am Donnerstag eine junge Mutter gesagt, deren zehnjähriger Sohn mit ein paar anderen Jungs und einem Trainer Zusatzschichten auf dem Kunstrasenplatz in der Balinger Bizerba-Arena gebolzt hat. Dem Anschein nach ging es weniger um Ausdauer, vielmehr um die richtige Beinarbeit. Stakkatoartige, kurze Schritte mit weit hochgezogenen Knien mit einem danach angezogenen Zehn-Meter-Sprint. Keine Strafaktion nach einem verlorenen Spiel, wie die Mutter sagt. Der Junge macht das freiwillig. Ob er Profi werden will? „Träumen darf man ja“, sagt seine Mutter.

Drainage 50 Jahre alt

Träume brauchen einen Nährboden. Der besteht in diesem Fall aus einer guten Jugendarbeit, aber auch aus der Möglichkeit, trainieren und kicken zu können. Der Platz aber bietet nicht mehr die besten Voraussetzungen, wie Balingens Tiefbauamtsleiter Markus Streich dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats am Mittwoch erläutert hat. Der Kunstrasen wurde im Jahr 2005 verlegt, der Unterbau ist bereits 35 Jahre alt. Oft läuft Regenwasser nicht mehr richtig ab, das ist ein Problem der Drainage (die ist fast 50 Jahre alt), begünstigt auch durch die Tallage, die die Sache mit dem Wasser nicht einfacher macht. Vor allem im Winter kann das zu Eisplatten führen. Kurzum: Spiele und der Trainingsbetrieb leiden. Die Nebenanlagen, etwa die Betonstufen zum Sitzen, bröckeln, auch die Pflasterflächen sind in die Jahre gekommen. Der Platz sollte saniert werden, zumindest aus Sicht der Verwaltung. Auch, weil sich die elastisch gebundene Tragschicht, wie es im Architektendeutsch heißt, also eine Art Tartanfläche unter dem Rasen, inzwischen auflöst.

Ohne Mikroplastik

Geplant ist ein Vollkunststoffrasen, dessen Vorzüge vor allem darin liegen, kein Mikroplastik, also Granulat als Unterlage, zu enthalten, was Ulrich Teufel (SPD) wichtig ist. Vollkunstrasen muss auch nicht mit Sand aufgefüllt werden, was Fußballspieler wegen der damit verbundenen Verletzungsgefahr ohnehin nicht schätzen. Indessen stehen dem Vorhaben Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Eure entgegen. Und das angesichts der finanziell angespannten Situation der Stadt. Und in den eineinhalb Millionen ist die Sanierung der Stufen und der Pflasterflächen noch nicht mal enthalten. Die kosten ihrerseits fast 200 000 Euro.

Erst mal planen

Am Mittwoch hat der Technische Ausschuss freilich nur über die Planung der Sanierung gesprochen. Die ist mit 50 000 Euro veranschlagt: „Der Rest ist Sache der Zukunft“, wie Oberbürgermeister Dirk Abel sagte. Immerhin hat Markus Streich einen Fördertopf ausfindig gemacht. Das Land bezuschusst Sanierungen von Sportanlagen mit bis zu 120 000 Euro.

Für die Planungen hat der Technische Ausschuss grünes Licht gegeben, „danach brauchen wir eine Prioritätenliste“, sagte Ulrich Teufel. Klaus Hahn (CDU): „Dass etwas gemacht werden muss, ist klar.“ So sehen es auch Dr. Dietmar Foth (FDP) und Wolfgang Jetter (Freie Wähler). Wolfgang Hallabrin (Freie Wähler) hat sich, da das Thema Mikroplastik bereits angesprochen worden war, danach erkundigt, ob es derlei Altlasten in Balingen gibt. Gibt es. In Frommern, wo eine Sanierung mittelfristig ebenfalls ansteht.