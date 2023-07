Kein Abschied ist ohne Wehmut. Ein musikalischer Abschied vermag diese allerdings in eine zauberhaft-beschwingte Stimmung zu verwandeln.

Beim Konzert der Big Band Balingen setzte Dirk Benkwitz den musikalischen Schlusspunkt in der Stadt. Seit 2015 leitete der ausgebildete Klarinettist und Musikpädagoge dort die Jugendmusikschule. Zudem war er in den Jahren auch als Big-Band-Leiter tätig. Und mit dieser, „seiner“ Band verzauberte Dirk Benkwitz am Mittwoch auf der Plaza-Bühne der Gartenschau das Publikum. Da capo al fine. Von Anfang bis zum Ende.

Sommerliche Leichtigkeit

Ein Abend Ende Juli – für gewöhnlich verbindet man mit einem solchen die Begriffe sommerlich, sonnig und warm. Allein dieser Juli-Abend kam in eher herbstlich-kühlem Gewand daher. „Geprobt haben wir gefühlt noch bei 35 Grad“, ließ Dirk Benkwitz wissen.

Umso mehr genoss man es, von der Band in die musikalischen Weiten Lateinamerikas entführt zu werden. Bei Titeln wie „Recorda me“ entfaltete sich auf der Bühne ein kaleidoskopisches Zusammenspiel der Instrumente, das sommerlicher Leichtigkeit und Beschwingtheit Ausdruck verlieh.

Rückkehr in die Swing-Ära

Weitere Stationen der Reise: Der berühmte Jazzclub „Birdland“ und die „Shuffle- und Swing-Ära“ („Rock this Town“). Aber auch Klassiker wie „Mercy, Mercy, Mercy“ oder „Night and Day“ in einem etwas anderen Gewand kamen bei diesem Saisonabschluss der Big Band Balingen zum Vortrag.

Ein Konzertabend also, der den Zuhörern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird.