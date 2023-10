En schöner Kerle“, kommentiert eine ältere Dame als Flipper schwanzwedelnd in das Café „SonNe“ des Sozialen nachbarschaftlichen Netzwerks hereinspaziert. Der flauschige Rüde kommt aus Täbingen und ist in Begleitung seiner Besuchshundeführerin Elke Hittinger.

Für zwölf Senioren, die aus Dormettingen, Dotternhausen und Dautmergen zusammenkamen, ist dies eine ganz besondere Begegnung. Zuvor hatten sie sich mit Kaffee und Kuchen gestärkt. „Wir versuchen immer, mit einem kleinen Programmpunkt ein bisschen Infos rüberzubringen“, merkt der Vorsitzende Horst Schönherr an, „Es ist nur schade, dass kaum jemand aus Dotternhausen und Dautmergen dabei ist.“ Regelmäßig bietet der Verein das „SonNenCafé Plus“ an.

Besondere Veranlagung

Die in Rosenfeld wohnhafte Hittinger züchtet Niemandsländer, welche eine Abspaltung von der Elo-Züchtung sind. Bei Flipper hat sie eine ganz besondere Veranlagung entdeckt. „Mir ist aufgefallen, dass er einen besonderen Draht zu älteren Menschen, Kindern und Menschen mit Behinderung hat“, berichtet sie. Daher entschied sie sich dafür, mit Flipper die Ausbildung zum Besuchshund bei den Maltesern zu durchlaufen. „Die Ausbildung ist sehr wichtig“, erklärt sie. Hierbei erlernen nämlich gleichermaßen Hund und Besitzer das richtige Verhalten.

So muss sich ein Besuchshund beispielsweise neutral gegenüber Artgenossen verhalten, gesund sein und mit lauten Geräuschen umgehen können. „Wenn eine Gehhilfe umfällt, sollte er nicht in Panik wegrennen“, führt Hittinger aus. Besonders wichtig ist auch, dass Flipper ohne Erlaubnis nichts vom Boden frisst. In Seniorenheimen können unter anderem Medikamente herunterfallen, die für ihn lebensgefährlich sind. „Das wird wieder und wieder trainiert“, so die Hundeführerin. Doch nicht nur der gelehrige Rüde muss aufmerksam sein, sondern auch die Hundeführerin.

Der richtige Umgang

So klärt sie beispielsweise darüber auf, wie ein Hund berührt werden sollte und wie nicht. Außerdem trägt sie die Verantwortung dafür, Flipper eine Auszeit zu ermöglichen, wenn sie bemerkt, dass er überfordert ist. Das Gähnen bedeutet etwa nicht – wie von den Anwesenden angenommen –, dass Flipper gelangweilt ist. Es signalisiert Stress. „Das ist für die Hunde sehr anstrengend“, erklärt Hittinger.

Neben der harten Arbeit gehört auch der Spaß dazu. Die Teilnehmer freuen sich, als Flipper ein paar kleine Kunststücke vorführt. Dabei werden Erinnerungen wach. Eine Frau erinnert sich, wie der Mann einen Golden Retriever vom Arzt „verschrieben“ bekam, andere wiederum hielten früher Dackel oder Pudel. Eine Anwesende will Flipper zu Beginn aus Angst nicht streicheln – und kann sich am Ende der Veranstaltung doch überwinden. „Ich finde das ganz arg schön, welche Reaktionen da kommen“, merkt Hittinger an.

