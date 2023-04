Ob gehüpft, spaziert, gelaufen oder gerannt: Wer eine der beiden Runden an der Palmbühlkapelle am Schömberger Stausee am 5. Mai (14 bis 18 Uhr) läuft, tut sich selbst gesundheitlich, aber auch anderen etwas Gutes. Wie Dekanatsreferent Achim Wicker beim Pressegespräch zum ersten Spendenlauf für die Ukraine an der Wallfahrtskirche mitgeteilt hat, wurden im katholischen Dekanat Balingen schon im vergangenen Jahr kräftig Spenden gesammelt: 3000 Euro. Nun sei mit dem ersten eigenen Spendenlauf „eine tolle Möglichkeit gefunden, mit wenig Aufwand was Gutes zu tun“, sagte Wicker.

Auch Pater Augusty Kollamkunnel, Wallfahrtsseelsorger Michael Holl und Jugendreferentin Esther Welsch sind mit im Organisationsteam und rechnen mit etwa 100 bis 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters. Die können kleine Runden um die Kirche von je 100 Metern drehen, oder aber die größere Runde mit rund 800 Metern wählen. Pro gelaufener Runde wird ein Betrag gespendet, der vorher festgelegt wird. Gerne könnten die Läufer ihre Sponsoren selbst organisieren. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde.

Ohne Anmeldung mitlaufen

Die Volksbank ist einer der Sponsoren und beteiligt sich mit der Finanzierung von 1700 Kilometern am Spendenlauf, was schon mal 875 Euro einbringen soll. Ein weiterer Sponsor sorgt für Kaffee und Kuchen, und Streckenposten weisen die Läuferinnen und Läufer ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das so gesammelte Geld kommt einem Sozialprojekt des Dekanatsrats in Strilezjkyl Kut in der Ukraine zugute. Auf einem Bauernhof sollen dort in Zukunft Obdachlose, Menschen mit Behinderung und Jugendliche aus Waisenhäusern gefördert werden. Ihnen soll eine berufliche Zukunft ermöglicht werden. Zurzeit werde der Bauernhof als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt.

Einladung auf Ukrainisch

Auf Anregung von Markus Reichenberger von der Volksbank Albstadt will das Team die Einladung jetzt noch übersetzen lassen, um auch Ukrainer in der Region zum Mitmachen anzuregen. Für den 5. Mai hofft das Team auf gutes Wetter und anderenfalls auf viele Spenden für die gute Sache – auch ohne Lauf. Im Herbst ist im Dekanat Balingen dann auch noch ein Benefizkonzert für die Ukraine geplant.

