Dass bürgerliches Engagement nicht wegzudenken ist und mit das Fundament von Staat und Gesellschaft bildet, war an diesem Montagabend sinngemäß nicht nur einmal zu hören. Auch in Balingen sind Ehrenamtliche unentbehrlich. Im Rahmen von „Balingen engagiert“ wurden sie von der Stadtspitze auf dem Plazagelände der Gartenschau mehrfach gelobt.

Bereits der Ort der Veranstaltung zeigte, welchen Stellenwert das Ehrenamt in der Eyachstadt einnimmt. Freiwillige haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf und rund um die Gartenschau engagiert.

Stadt möchte Ehrenamtliche Binden

500 waren es an der Zahl. Und damit dieses Potenzial sich nicht in alle Winde zerstreut, hat die Stadtverwaltung um ein Bleiben geworben.

Annette Stiehle, technische Geschäftsführerin der Gartenschau, schlug den zahlreichen Ehrenamtlichen, die an diesem Abend in ihren blauen Jacken in den Zuschauerreihen saßen, vor, sich künftig als Parkranger oder Cityguide im Stadtleben einzubringen. Eine dritte Möglichkeit wäre die Gründung eines Vereins, wie beispielsweise in Öhringen, wo es seit 2016 den Freundeskreis Landesgartenschau gibt. Die Organisation des bürgerschaftlichen Engagements in Balingen übernehmen künftig Alla Bauer und OB-Referent Dr. Dennis Schmidt.

Auch Ansprüche der Helfer ändern sich

Einige Aktive kamen während einer kurzen Talkrunde zu Wort. Sie erzählten von ihren Tätigkeiten und Erfahrungen und wie lohnend das Ehrenamt sein kann. Vor allem das Geben im buchstäblichen wie übertragenen Sinn, sei erfüllend. Ein Lächeln, leuchtende Augen und Freude seien ausreichender Lohn.

Das Ehrenamt befinde sich im Wandel, betonte Redner und Ehrenamtsexperte Martin Müller. Die Organisation in Vereinen weiche immer mehr einer individualisierteren Form. Auch häufe sich projektbezogenes Engagement.

Wo man sich in Balingen und darüber hinaus einbringen kann, konnten Interessierte beim ersten „Markt der Taten und Talente“ in Erfahrung bringen. Dort waren rund 40 Vereine und Institutionen vertreten, die über ihre Sache informierten. Fortgeführt werden soll dieser „Markt“ laut Dennis Schmidt künftig bei Neubürgerempfängen.