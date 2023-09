Hinweise zu einem zirka 30 bis 40 Jahre alten Mann sucht derzeit das Polizeirevier Balingen. Der Mann hatte am Montagabend in der Grünewaldstraße sowie in der Dürerstraße mehrere Autos angegangen.

Abends mindestens 15 Autos beschädigt

Im Zeitraum zwischen 21 und 23.45 Uhr hatte es der Täter mit schlanker Statur auf mindestens 15 Wagen abgesehen, bei denen er teilweise die Scheiben einschlug und Türen aufhebelte. Mehrere Fahrzeuge wurden nach Stehlenswertem durchwühlt, wobei zum Wert des Diebesguts aktuell noch keine Erkenntnisse vorliegen.

Der Sachschaden an den Autos wird in Summe auf etwa 5 000 Euro geschätzt. Nun werden Zeugen als auch mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer (07433) 26 40 zu melden. Der Tatverdächtige trug zur Tatzeit eine helle Oberbekleidung sowie einen Rucksack.