Unterwegs in einem brennenden Auto: Der Fahrer eines Kombis hat am frühen Donnerstagmorgen, 15. Juni 2023, auf der L415 zwischen Geislingen und Rosenfeld Feuer im Motorraum bemerkt. Statt sofort stehenzubleiben, steuerte er einen nahen Parkplatz (vor der Abzweigung nach Heiligenzimmern) an und alarmierte gegen 5 Uhr die Feuerwehr.

Böschung hat gekokelt

Die traf mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten rasch ein und löschte den Brand. Die Böschung hatte zu dem Zeitpunkt bereits leicht gekokelt, wie Kommandant Marc Brobeil auf Nachfrage bestätigt. Sowohl Böschung als auch der angrenzende Wald erhielten von der Feuerwehr einige ordentliche Wasserfontänen, sodass ein Übergreifen des Feuers auf den durch die Trockenheit ohnehin strapazierten Wald verhindert werden konnte.

Ob ein Mitführen eines Feuerlöschers das Ausbrennen des Wagens hätte verhindern können, kann Brobeil nur schwer einschätzen. „Wenn man das Feuer nicht sofort bemerkt, hilft ein kleiner Feuerlöscher auch nicht mehr viel.“