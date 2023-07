Ist von Dschungel die Rede, hat man unwillkürlich das Bild eines undurchdringlichen Gewirrs im Kopf. So ähnlich ist das auch beim „Behörden-Dschungel.“ Mit diesem Begriff assoziiert man gemeinhin ein undurchschaubares Geflecht von Behörden und Ämtern.

Das Dickicht lichten möchte die gleichnamige Ausstellung im Treffpunkt Baden-Württemberg auf der Balinger Gartenschau. Bis zum 9. Juli präsentiert sich dort das Regierungspräsidium Tübingen gemeinsam mit dem Regionalverband Neckar-Alb.

Unter dem Titel „Team. Leistung. Für die Menschen im Land“ erfahren Besucherinnen und Besucher, wie fast jeder in seinem Alltag unbewusst mit dem Regierungspräsidium Tübingen und seinen Aufgaben in Kontakt kommt. „Wir wollen Ihnen zeigen, was wir machen“, brachte es Regierungspräsident Klaus Tappeser auf den Punkt, der die Ausstellung gemeinsam mit dem Balinger Oberbürgermeister Dirk Abel und dem Vorsitzenden des Regionalverbands, Eugen Höschele, eröffnete. Mit dabei waren auch Leiterin des Treffpunkts Baden-Württemberg, Sabine Schanz-Kollmar, der Erste Landesbeamte im Landratsamt, Matthias Frankenberg, und die Technische Geschäftsführerin der Gartenschau, Annette Stiehle.

Schüler gestalten Ausstellung

Den „Behörden-Dschungel“ künstlerisch umgesetzt haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Weingarten und der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen, die sechs Meter lange Tapetenbahnen in Pflanzen und Tiere verwandelt haben, denen die Gäste in der Stadthalle begegnen.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher im Treffpunkt Baden-Württemberg? Unter anderem stellt sich dort das Regierungspräsidium Tübingen als Arbeitgeber und Ausbilder vor. Der Regionalverband Neckar-Alb informiert über Regionalplanung und Regionalentwicklung; zwei wichtige Aufgaben, die das Ziel verfolgen, die hohe Lebensqualität und die wirtschaftliche Leistungskraft der Region zu erhalten. Von der Siedlungsstruktur über die Infrastruktur bis hin zur Sicherung von Freiräumen werden dafür ganz unterschiedliche Themen in Einklang gebracht.

Durch die regionale Planungsoffensive zum Ausbau der Erneuerbaren Energien liegt ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit des Verbands aktuell auf der Planung von potenziellen Flächen für den Ausbau von Wind- und Freiflächenphotovoltaikanlagen. „Wir sind dankbar, dass wir beim Thema Energiewende gut vorankommen und wollen unseren Teil dazu beitragen“, erklärte Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel.

Kommunikation ist wichtig

Auf dem Weg zu einer „zukunftsfähigen Gesellschaft“ ist dem Regionalverbandsvorsitzenden Eugen Höschele vor allem eines wichtig: „Wir müssen die Menschen mitnehmen. Das Thema Kommunikation steht an oberster Stelle“, betonte er. Dazu will die gemeinsame Veranstaltung des RP Tübingen und des Regionalverbands Neckar-Alb beitragen. Geöffnet ist der Treffpunkt BW täglich von 9 bis 19 Uhr.