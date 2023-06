Was ein Mensch über den Tod denkt und wie er sich seine letzte Ruhestätte wünscht, ist eng verwoben mit seiner Identität und seinem Glauben. Historischen Figuren, Abenteurern und Herrschern war es schon immer wichtig, in Erinnerung zu bleiben. So wurde die Flagge als Spur der eigenen Präsenz in Amerika, auf den höchsten Bergen der Welt und selbst auf dem Mond hinterlassen. Kinder schreiben verstohlen ihre Namen mit Edding auf Wände in Schullandheimen oder Bushaltestellen. Menschen hinterlassen Spuren, wo sie sind und tun dies häufig ganz bewusst. Die letzte Spur hinterlassen wir in der Regel auf unserem Grabstein.

Gestaltung des Grabsteins

Dort steht unser Name, von wann bis wann wir gelebt haben und manchmal noch ein Spruch, der dem individuellen Leben und der Familie gewidmet ist. In Kroatien ist das so selbstverständlich, dass auf Familiengräbern bereits die Namen der Lebenden vermerkt sind – mit einer leeren Stelle für das Datum des Todestages.

Das Grab ist ein persönlicher Ort, der uns noch über den Tod hinaus mit den Lebenden verbindet, eine Art Anker für Erinnerungen und eine Möglichkeit, wieder zusammenzukommen, zumindest auf emotionaler Ebene, vor allem für die Verbliebenen.

Familienverhältnisse ändern sich

„Familien sind heute anders als früher“, sagt Binsdorfs Ortsvorsteher Hans-Jürgen Weger. „Sie sind zerrissen, ziehen weg und keiner kann das Grab pflegen.“ Als eine der ersten kleinen Gemeinden bietet der Ort ab sofort anonyme und teilanonyme Bestattungen an. Während das Gesichtslose bisher den Großstädten vorbehalten war, hält es nun auch Einzug in den kleinsten Ortschaften auf dem Land.

Der Impuls für diese Bestattungsform kam aus den Reihen der Bürgerinnen und Bürger. Bei einem Geburtstagsbesuch äußerte der Jubilar in stolzem Alter den Wunsch nach einer anonymen Bestattung, um den Kindern nichts aufzubürden. Der engagierte Ortsvorsteher diskutierte den Vorschlag mit dem Ortschaftsrat und einem Friedhofsplaner. Da es ein heikles Thema ist, zogen sich die Diskussionen drei Jahre. Ein Problem war beispielsweise die Lage. Während die ursprüngliche Fassung eine abgelegene Stelle vorsah, empfahl der Planer hingegen, eine zentralere Stelle auf dem Friedhof. So bleiben die binsdorfer Bürger, die sich für eine anonyme Beerdigung entscheiden, dennoch eingebettet in der Gemeinschaft und werden nicht ausgeschlossen.

Gestaltung des Friedhofs in Binsdorf

Wer den Friedhof in Binsdorf betritt, kommt zunächst an der Kapelle vorbei. Dahinter befinden sich die Urnenstehlen und die Rasengräber. Auf der anderen Seite sind vier Bäume für Baumgräber geplant und teilweise bereits angelegt. Weiter unten befindet sich die Ruhestätte mit den anonymen und teilanonymen Rasengräbern. Drei Bäume säumen das Feld sowie eine Bank. Angehörige haben die Möglichkeit, Blumen in einer montierten Vase zu hinterlassen.

Binsdorf gehört zwar zu Geislingen, hat aber weniger alsd 1100 Einwohner, was das neue Angebot auf dem Friedhof sehr ungewöhnlich macht. Durchschnittlich sterben sechs bis acht Binsdorfer pro Jahr. Die anonymen Bestattungen waren bisher den Kreisstädten Balingen und Albstadt vorbehalten.

Anonyme Bestattungen in Balingen

So machen in Balingen anonyme Beisetzungen jährlich vier bis neun Prozent aller Bestattungen aus. 2022 waren es etwa sechs Beisetzungen dieser Art, während es 384 Erd- und Urnenbestattungen waren. Die erste in einem Bestattungsbuch erfasste anonyme Bestattung war auf dem Balinger Friedhof im Jahre 1986. Auf den Friedhöfen in den Teilorten wurden diese erst später angeboten.

Anonyme Bestattungen werden zum Großteil durch sogenannte Ordnungsamtsbestattungen genutzt. Das bedeutet in Balingen: Verstorbene Personen, bei denen keine Angehörigen ausfindig gemacht werden können, werden auf Kosten des Ordnungsamts in einem anonymen Grab beigesetzt. Diese werden im regelmäßigen Wechsel, der vertraglich festgehalten ist, an ein ortsansässiges Bestattungsunternehmen vergeben. Oftmals werden diese Gräber aber auch genutzt, wenn nicht viel Geld vorhanden ist, da das Grab, die Bestattungsgebühren und die mindestens 15 Jahre anhaltende Pflege üblicherweise relativ hohe Kosten in Anspruch nehmen oder Angehörige weiter weg wohnen.

Anonyme Bestattungen in Albstadt

Auch in Albstadt werden anonyme Beerdigungen angeboten. Amtsleiter Andreas Bodmer rät aber zur Vorsicht: „Anonyme Bestattungen sind nicht unproblematisch. Die verbliebenen Angehörigen leiden häufig darunter.“

Der letzte Wunsch des Verstorbenen werde in der Regel geachtet und die anonyme Bestattung umgesetzt. Die Angehörigen würden sich allerdings schwer damit tun, keinen konkreten Ort zu haben, an dem sie trauern können. Häufig würden auch Anfragen gestellt, ob sich das Grab nicht doch ändern lasse oder ein Grabstein aufgestellt werden dürfe.

Angehörige leiden oft

Nach der Beisetzung sind der Stadt jedoch die Hände gebunden. Die häufigen Anfragen bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihre Grenzen. Bodmer rät davon ab, diese Grabform zu wählen, wenn es sich vermeiden lässt.

