Unsere Funktionäre und damit die gesamte Vorstandschaft kommen in die Jahre, und wir konnten keine Nachfolger finden“, erklärte Roland Blepp im März diesen Jahres. Seit 33 Jahren ist er bereits Kassierer beim Albverein der Ortsgruppe Ratshausen. Doch der Verein, für den er sich so lange engagiert hatte, drohte sich aufzulösen. Im letzten Moment konnte die entsprechend geplante Versammlung noch abgesagt werden.

Neuer Vorstand in der Findungsphase

„Der Vorstand ist generell neu“, berichtet Markus Deigendesch, der zum Team der Vorsitzenden gehört, „Wir haben uns als Gruppe gefunden und wandern gerne. So können wir und auch die anderen Spaß daran haben.“ Außerdem zum Team gehören Harald Weinmann und Markus Dannecker. Auch die Ämter des Schriftführers und der Beisitzer sind, wie im Mai berichtet, neu besetzt. Lediglich Blepp bleibt der neuen Konstellation als alter Hase mit seiner Erfahrung und seinem Wissen unterstützend erhalten.

„Wir überwerfen nicht alles“, führt Deigendesch die weitere Handhabe aus. Das diesjährige Programm soll dazu dienen, um die Weichen für das nächste Jahr zu stellen. „Wir sind noch in dieser Phase, herauszufinden, was erwünscht ist und werden anschließend bewerten, was angenommen wurde“, so der Ratshausener. Ein Rhythmus von sechs bis acht Wochen zwischen den Wanderungen soll beibehalten werden. Außerdem soll sich das Programm stark an der Nachfrage und den Wünschen der Aktiven orientieren.

Eine „spannende“ Aufgabe bei 70 Mitgliedern von fünf bis 85 Jahren. „Es beginnt zu leben“, führt der Vorsitzende weiter aus. „Die ersten Veranstaltungen waren erfolgreich aus unserer Sicht.“

Das neue Programm

Als erstes Ausflugsziel wurde das Ereignis der Sonnwende genutzt. Hierfür besuchten sie im Juni die Ortsgruppe Dotternhausen, die zur Feier auf den Plettenberg einlud.

Um die Rettung des Albvereins in Ratshausen zu feiern und als neue Gruppe mehr zusammenzufinden, gab es ein Sommergrillfest beim Allmendzentrum. Im Juli fanden sich fast 50 Menschen ein, um bei diesem Ereignis dabei zu sein. Außerdem wurde der Tag genutzt, um direkt zwei Wanderungen anzubieten, die parallel verliefen.

Für die ambitionierteren Wanderbegeisterten ging es zur großen Tour um 15 Uhr los. Wer es eher entspannter angehen wollte, startete um 16 Uhr. „Am Abend konnten wir in einer gemütlichen Runde den gelungenen Tag mit Grillen und kühlen Getränken ausklingen lassen“, erinnert sich Deigendesch.

Traufgang-Wanderung geplant

Als Nächstes ist am Sonntag, 17. September, ein Klettertag im Hirsch-Erlebniswald bei Mahlstetten geplant. Schließlich wird der 22. Oktober für eine Traufgang-Wanderung auf dem Felsenmeersteig genutzt. Für die knapp 17 Kilometer und 723 Höhenmeter sind sechs Stunden eingeplant. Hier ist also gute Kondition erforderlich.

