Was hat ein Tübinger Zauberkünstler und Comedy-Schauspieler mit dem Zollernalbkreis gemein? Ein Gedicht. Doch nicht irgendeines, sondern eines zum Landkreis-Jubiläum. Wie berichtet, wurde der Landkreis dieses Jahr 50 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums gibt es bereits zahlreiche Geburtstagsgeschenke und -produkte und jetzt eben auch ein Gedicht. Verfasst hat es Helge Thun.

„1. Januar ‘73, an diesem Datum da entschied sich, die Zollernalb, das ist enorm, wir machen jetzt ‚ne Kreisreform ...“: Mit diesen Zeilen beginnt das Gedicht, das Helge Thun anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Zollernalbkreis“ verfasst hat. „Wir haben uns zum Geburtstag einen lockeren und frischen Blick auf unsere Heimat gewünscht. Herzlichen Dank an Helge Thun für diese lyrische und zugleich muntere Leistung“, so Landrat Günther-Martin Pauli.

In etwas mehr als vier Minuten fasst Thun, der im Nachbarlandkreis Tübingen lebt, etwa die Geschichte des Zollernalbkreises zusammen. Angefangen zu Urzeiten („Fossilienknochen schlottern draußen, im Zementwerk Dotternhausen“) bis zur entscheidenden Phase der Kreisreform von 1973 („Balingen, Hechingen, Sigmaringen – wer wird wohl den Sieg erringen?“). Er beschreibt die wirtschaftlichen Stärken des Landkreises ebenso wie dessen landschaftliche Reize, nennt touristische Attraktionen wie die Burg Hohenzollern oder das Römermuseum in Hechingen-Stein. Und lobt die Zollernälbler als mitmenschlich und hilfsbereit.

Thun kann sich Seitenhieb nicht verkneifen

Einen Seitenhieb konnte er sich derweil zum Abschluss nicht verkneifen, mit Blick auf die Lage in Baden-Württemberg und der Welt: „Kurz, der Vorteil ist, wird’s einem zu trist, dass man auch schnell woanders ist.“

Das Thun-Gedicht findet man auf der Homepage des Landkreises www.zollernalbkreis.de/50jahre

Es reiht sich ein in eine ganze Reihe kreativer und heimatverbindender Aktivitäten anlässlich des runden Geburtstages des Zollernalbkreises. Zu Beginn des Jubiläumsjahres kam das aus regionalen Zutaten hergestellte 50’zgerle-Brot in die Innungsbäckereien. Erstmals serviert wurde es bei der Neujahrssitzung des Kreistages, wo auch der erste Teil der Zollernalbkreis-Filmreihe gezeigt wurde. Im März folgte das bunte und liebevoll gestaltete Puzzle – der Zollernalbkreis in 72 Teilen. Der ZAK-Rap wurde im Mai veröffentlicht. Ende Juli erschien das Zollernalb-Wimmelbuch. Der Geburtstag des Landkreises wird zudem am Pavillon auf der Balinger Gartenschau gefeiert.