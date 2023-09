Der erste Sonntag im September steht bei der Albvereins-Ortsgruppe Tailfingen als Traditionstermin für das Weinfest im Kalender. Wann damit einst begonnen wurde, darüber sind sich auch langjährige Funktionäre nicht ganz einig.

Traditionstermin: Weinfest

Jedenfalls seien früher Sommerfeste veranstaltet worden. „Da dort das Wetter einige Jahre kein Freund des Albvereins war, hat die Vorstandschaft um Johannes van Ophuysen entschieden, alternativ ein Weinfest im Herbst durchzuführen“, so dessen Nachfolger Walter Buschbacher.

Die Entscheidung sollte sich nicht als falsch erweisen, denn das Wetter war seither fast immer ein guter Weinfest-Begleiter. So auch am Sonntag wieder. Im Haus der Vereine, wo die Ortsgruppe ihre Heimat hat und auch die monatlichen Treffen abhält, wie auch im Außenbereich waren die Tische für das Fest wieder herbstlich dekoriert.

Das Helferteam bewirtete und versorgte die zahlreichen Gäste mit Speis und Trank, ein reichhaltiges Kuchenbuffet lud zum süßen Genuss mit einer Tasse Kaffee ein. Man genoss die Gastfreundschaft beim Tailfinger Albverein und auch dessen kulinarisches Angebot. Selten einmal war der Besuch eines Weinfestes in Tailfingen so gut wie heuer, denn bereits am frühen Nachmittag war das gesamte Essensangebot ausverkauft.