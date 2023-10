Jetzt geht’s in die Höhe: Am Beruflichen Schulzentrum in Ebingen haben dieser Tage die Arbeiten für den Erweiterungsbau begonnen. Den Schülerinnen und Schülern der Walther-Groz-Schule sollen die zusätzlichen Räume ab dem Schuljahr 2024/25 zur Verfügung stehen.

Zweigeschossiger Komplex

Bei dem Neubau handelt es sich um einen zweigeschossigen Komplex, der oberhalb der neu hergestellten Tiefgarage errichtet wird. Die bestehende Tiefgarage war aufgrund ihres Zustands einer eingehenden Prüfung unterzogen worden. Diese zeigte, dass ein Abbruch und anschließender Neubau wirtschaftlich und funktional sinnvoller ist als eine Sanierung.

Die Arbeiten am Unterbau sind so weit fortgeschritten, dass darauf nun das zusätzliche Gebäude entstehen kann – in großen Teilen in Holzbauweise mit einer Holzverschalung sowie einem begrünten Flachfach. Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 64,5 Kilowatt-Peak vorgesehen, die einen Beitrag zur Eigenstromversorgung des gesamten Beruflichen Schulzentrums leisten soll. Neben Klassen- und Sanitärräumen ist in dem Neubau eine großzügige Aula vorgesehen.

Das Richtfest soll am 27. November dieses Jahres gefeiert werden. Für das Vorhaben investiert der Zollernalbkreis als Schulträger mehr als acht Millionen Euro. Das Konzept entsteht in enger Abstimmung mit der Schulleitung sowie einem externen Planungsbüro.

Die bestehenden Grünflächen und Außenanlagen wie Wege und Plätze sind in die Planung integriert und werden an das neue Schulgebäude angepasst. So entstehen Bereiche, die es ermöglichen, Unterrichtseinheiten im Freien abzuhalten. Im Außenbereich vor der neu entstehenden Aula können künftig allerlei Veranstaltungen im Freien stattfinden.