Der Wald ist überall in der Region ein wichtiges Thema. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Holzeinschlag gewisse Einnahmen generiert.

Jetzt waren diese Themen jüngst im Straßberger Gemeinderat auf der Tagesordnung. Doch zunächst erläuterte Klaus Richert von der Unteren Forstbehörde im Landratsamt, was alles geplant ist. Man habe beispielsweise im Jahr 2015 „großzügig eingeschlagen“, mache den Holzeinschlag aber auch von den Geschehnissen am Markt abhängig. In den Jahren 2018 bis 2020 sei der Einschlag des Holzes dann zurückgegangen, man bleibe knapp „unter dem Nachhaltigkeitshiebsatz“, erläuterte Richert. Bis dato habe man in den vergangenen Jahren 36 335 Festmeter Holz eingeschlagen. In diesem Jahr sind 2950 Festmeter anvisiert.

Straßberg habe das Glück, dass es zwar 60 Prozent Nadelholz, aber auch 40 Prozent Laubwald habe. Ein Segen in Zeiten des Klimawandels, wenn man nicht mit Gewissheit sagen kann, wie sich die Ertragslage gerade beim Nadelholz entwickelt. Der Plan im Straßberger Forst ist, im Hinblick auf Pflegearbeiten, vor allem auf Naturverjüngung zu setzen. Die geplanten rund 400 Pflanzungen seien ja nicht viel für einen großen Gemeindewald wie jener in Straßberg, erklärte Richert dem Gremium.

Blick auf die Zahlen

Eugen Seybold vom Revier Albstadt, zu dem eben auch Straßberg gehört, blickte auf die Zahlen. 2950 Festmeter an Einschlag sei eingepreist, wenngleich „dieser Hiebsatz nicht sklavisch“ sei, also auch auf zufällige Nutzungen durch Sturm- oder Käferschäden reagiert werden kann. Rein finanziell soll es im Waldjahr 2024 – mit Fällen wird allerdings schon im November dieses Jahres begonnen – ein Erlös von rund 217 400 Euro abwerfen.

Allerdings gehen hiervon natürlich noch einige Kosten ab. Unterm Strich könnte sich dann ein Gewinn von 23 920 Euro ergeben. So jedenfalls der aktuelle Plan.

Verkaufspreis von 80 Euro

Ein weiteres Thema, das beim Gesamtkomplex Wald und Holz natürlich auch ins Gewicht fällt, ist der Verkaufspreis pro Festmeter Holz. Der wurde im Vorjahr auf 80 Euro je Festmeter erhöht – und die Verwaltung plädiert dafür, weiter daran festzuhalten. „Wir sind ja bestrebt, möglichst viele Einnahmen zu generieren“, erklärte Bürgermeister Markus Zeiser.

Gemeinderat Marvin Faust plädierte, wie schon im Vorjahr, dafür, dass man für Privatleute den Verkaufspreis senken sollte im Vergleich zu Großhändlern. Seybold entgegnete, dass man es rein vom finanziellen Aufwand im Wald andersherum machen sollte, da das Herstellen von kleinen Paketen von fünf bis neun Festmeter deutlich aufwendiger sei wie eine 200 Festmeter Ladung für einen Großhändler. Klar ist aber, dass es möglich gemacht werden soll, dass jeder Privatbürger in Straßberg sein Brennholz auch erhält.

Wege werden unterhalten

Ohnehin seien nur 770 Festmeter an Brennholz angedacht, die aus dem Wald generiert werden sollen. Pro Privatmann ist übrigens eine Grenze von maximal 15 Festmetern gesetzt, damit die Abnahme nicht ausufert. Ein weiterer Punkt, der von den Forstexperten aus dem Landkreis angesprochen wurde, ist die Wegeunterhaltung.

An der Schachensteige sei der Weg zum dortigen Parkplatz gerichtet worden, ebenso der Buchhaldenweg in Kaiseringen, erklärte Claudia Buck, die als dritte Kraft der Forsttruppe in Straßberg dabei war. Etliche andere Wege, die ebenfalls in einem eher unguten Zustand seien, wurden vom Gemeinderat angeführt. Bürgermeister Zeiser sprang den Forstleuten hier zur Seite: „Es ist immer ein Spagat, welche Wege man macht. Wir müssen schauen, was geht und was nicht“, verwies der Rathauschef auf die begrenzt verfügbaren finanziellen Mittel.

Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zum Wald zur Kenntnis und beschloss die vorgestellten Planungen zum Einschlag und Holzverkaufspreis.