Vor drei Jahren kam Alexander Schwarz zum ersten Mal der Gedanke, sich zur Wahl als Bürgermeister von Meßstetten aufstellen zu lassen. Er betrieb damals die Klopapier-Notfallstation. Durch einen glücklichen Zufall hatte er Paletten voller Klopapier und beschloss, diese gegen eine kleine Spende abzugeben, da viele Supermärkte in der Zeit keines anbieten konnten.

Damals lernte er den amtierenden Bürgermeister Frank Schroft kennen und stellte im persönlichen Gespräch fest: „Ich kann ihn nicht wieder wählen.“ Auch wenn Schroft nach Angaben von Schwarz einen sehr guten Job mache, könne er sich nicht mit diesem identifizieren. Mangels einer Alternative bewirbt sich Schwarz also selbst um den Posten. „Ein Bürgermeister sollte der Stadt und den Menschen dienen und nicht regieren“, führt Schwarz aus. „Sollte ich gewählt werden, ist es mein erklärtes Ziel, dieses Dienen sehr viel stärker im Rathaus einziehen zu lassen.“

Kein Wahlkampf geplant

Einen ausgeklügelten Wahlkampf betreibt der 41-Jährige nicht. Er wird am 17. September bei der Kandidatenvorstellung dabei sein. Abgesehen davon spricht er seit drei Jahren mit Menschen, die ihm in Meßstetten begegnen. „Ich frage ganz gezielt: ‚Was kann man besser machen?‘“, berichtet er. „Denn die meisten erzählen einem, was schlecht ist, aber das bringt nichts.“

Dabei ergaben sich viele anregende Ideen. So sei beispielsweise ein Wunsch, dass Brachflächen und Baulücken in Absprache mit den Besitzern für das öffentliche Bewirtschaften mit Blumen und Gemüse freigegeben werden. Obstbäume auf städtischem oder auch privatem Grund sollten markiert werden, wenn sie frei beerntet werden dürfen. Eine Bücherzelle und ein Bürgertaxi seien wünschenswert sowie soziale Veranstaltungen, wie beispielsweise einmal wöchentlich ein kostenloser Mittagstisch für jeden.

„Meßstetten ist die schönste Stadt der Welt“

„Meßstetten ist die schönste Stadt der Welt, aber es ist weniger die Landschaft, sondern die Leute“, schwärmt er. „Die Leistung, die die Meßstetter für ihre Stadt bringen, ist unglaublich.“ Aus diesem Grund würde er aus dem jährlichen Bürgerempfang einen Dankes-Empfang für Ehrenamtliche machen. „Ich würde es vielleicht nicht besser, aber anders machen“, sagt er, denn kommunalpolitische Erfahrung lässt sich in seinem Lebenslauf nicht finden.

Auf die Frage, warum er es sich dennoch zutraue, packt er eine Liste aus. Darauf finden sich Eigenschaften, die ihm Bekannte zuschreiben würden: ein Macher, innovativ, empathisch, zielorientiert, hartnäckig, kaufmännisches Denken, vielschichtig, Orga-Talent und vor allem unkonventionell. Überhaupt zielt er nicht darauf ab, dass die Wählenden sich mit ihm identifizieren. „Wir sind ganz anders“, sagt der sechsfache Familienvater.

Ungewöhnlicher Autodidakt

Das bestätigt sein Lebenslauf. Auch wenn es recht gewöhnlich mit einer kaufmännischen Ausbildung anfing, nachdem er seinen Hauptschulabschluss in der Tasche hatte, traf er bald schon ungewöhnliche Entscheidungen. So machte er sich beispielsweise im Jahr 2005 erfolgreich als Zauber- und Ballonkünstler selbstständig. Dieser Tätigkeit geht er bis heute nach, ist inzwischen aber auch geschäftsführender Gesellschafter der Firma „Geben tut gut“, welche Spielware aus Rest- und Sonderposten verkauft und das steuerlich maximal Mögliche jedes Jahr an etwa 20 Organisationen spendet. Außerdem lebt er seit dem Jahr 2015 mit seiner Familie im alten Fabrikgebäude der Gebrüder Conzelmann.

Sicherheit gefunden in Gott

Im Jahr 1998 traf er eine Entscheidung, die ihn heutzutage ebenfalls von dem Großteil der Menschen unterscheiden dürfte: „Mit 16 Jahren entschied ich mich für Jesus.“ Auch heute noch ist er aktiv in der Kirche, inzwischen in der Süddeutschen Gemeinschaft, welche Teil der Evangelischen Landeskirche ist. „Ich kann sein, wie ich bin, weil ich weiß, dass ich sicher bin in Gott“, erklärt der Gläubige.

Am 24. September, also dem Wahltag, ist er übrigens nicht vor Ort, da er auswärts für eine Show als Ballon- und Zauberkünstler gebucht wurde. Er selbst wird sich per Briefwahl wählen. Ohnehin malt er sich keine großen Chancen aus. „Alles über fünf Prozent ist gut“, sagt er.

Weiteres aus dem Zollernalbkreis:

Eddi Films in Balingen Autodidakt mit gutem Auge für Licht und Schnitt Balingen/Obernheim Autodidakt Erdal „Eddi“ Güler aus Obernheim hat nach etlichen Rückschlägen als Werbefilmer inzwischen seine Nische gefunden. Er wird nach Balingen umziehen und hat noch viel vor. Lesen Sie hier mehr: