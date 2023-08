Seit elf Jahren gibt es in Deutschland keinen Zivildienst mehr. Als die Wehrdienstpflicht und damit auch der Wehrersatzdienst abgeschafft wurden, befürchteten viele soziale Einrichtungen, dass sie kein Personal für die entsprechenden Tätigkeiten finden würden. Wider Erwarten meldeten sich viele junge Leute im neu geschaffenen „Freiwilligen Sozialen Jahr“, kurz FSJ, beim Deutschen Roten Kreuz, bei Alten- und Pflegeheimen, bei Krankenhäusern, Kirchengemeinden, Behinderteneinrichtungen und dergleichen. Außerdem gibt es seit 2011 noch den Bundesfreiwilligendienst, bei dem das Alter nicht auf 27 Jahre begrenzt ist.

Nun tritt aber so langsam ein, was man im Jahr 2012 noch nicht feststellen konnte. „Vor etwa fünf Jahren wurden es immer weniger FSJler“, berichtet Diane Weber. Die Leiterin der Kindertagesstätte (Kita) Leo in Truchtelfingen ist froh, dass man dieses Mal ein Dutzend junger Leute engagieren konnte, obwohl man zunächst mit vier FSJlern das neue Kindergartenjahr begonnen hatte.

Dabei gibt es bei der Einrichtung des KBF mit Hauptsitz in Mössingen eigentlich 20 Plätze für Truchtelfingen. „Zu Zivildienstzeiten hatten wir locker 25 Ergänzungskräfte, die spezielle Aufgaben beim Fahren, im Büro oder bei Hausmeistertätigkeiten übernommen haben. Wir waren gut versorgt“, blickt Weber wehmütig zurück.

Inzwischen muss man Kräfte für den Fahrdienst einstellen – meist Rentner – und auf diese Weise sicherstellen, dass die Kinder morgens und abends auf der jeweiligen Tour mitgenommen werden. „Die Attraktivität lässt nach“, vermutet die Kindergartenleiterin. Gut bezahlte Ferienjobs und „Work-and-Travel“, bei dem man die Welt erkunden kann, werden dafür bei den Schulabgängern immer beliebter. Die Bereitschaft der Jugendlichen, sich für ein Jahr im sozialen Bereich für wenig Geld zu engagieren, lässt leider immer mehr nach, wie allerorten zu hören ist. „18 Leute wären gut und die am besten mit Führerschein“, wünscht sich Diane Weber für die Zukunft.

Gute Erfahrungen gemacht

Denn die Mehrheit derer, die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Kita Leo in Truchtelfingen absolviert haben, bereuen es nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Es stärkt die Persönlichkeit. In der integrativen Einrichtung werden 90 Kinder betreut. Rund 50 von ihnen haben eine Behinderung. Von einer einfachen Sprachbehinderung über körperliche Einschränkungen bis hin zur Mehrfachbehinderung.

„Wir arbeiten nicht nach dem offenen Konzept, sondern haben Stammgruppen mit einer sehr familiären Atmosphäre“, verdeutlicht die Einrichtungsleiterin. Der schützende Rahmen tut allen gut. Und im Außenbereich treffen die neun Gruppen schon auch mal aufeinander.

Starke Bindungen aufgebaut

Sarah Wienke hat gerade ihren letzten Tag in der Kita Leo. Ihr sind die Buben und Mädchen so ans Herz gewachsen, dass ihr der Abschied außerordentlich schwerfällt. Die 19-Jährige hat in der Krippengruppe bei den Einjährigen starke Bindungen aufgebaut. Sie hat, wie der 20-jährige Denis Stürz, die FSJ-Stelle über eine Empfehlung aus dem Bekanntenkreis gefunden. Denis ist total begeistert, wie schnell sich die Kinder entwickeln: „Jeden Tag passiert etwas Neues.“ Er lacht, als er sich an Begebenheiten erinnert, bei der die Kinder allesamt aufgestanden sind und begeistert seinen Namen gerufen haben. So etwas passiert einem ja eher selten.

Die 18-jährige Linda Schöttke will auf alle Fälle Erzieherin werden und findet die angebotenen Seminare sehr hilfreich. Themen wie Autismus, ADHS oder einfach eine Praxisreflexion sind hilfreich für das persönliche Weiterkommen: „Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.“ Alle drei FSJler finden, dass man sich sehr schnell in den Arbeitsalltag in der Kita einlebt, den Menschen mit Behinderung ganz anders begegnet und man auch die eigene Persönlichkeit prägt.

„Die Menschen müssen lernen, dass es normal ist, verschieden zu sein. Eine Behinderung ist keine ansteckende Krankheit.“ Denis und Linda freuen sich, dass ihre Zeit im Freiwilligen Sozialen Jahr noch nicht zu Ende ist. Alle drei fahren für ihr Leben gern mit dem KBF-Bus und sammeln die Kinder ein oder fahren sie wieder nach Hause. Und das ist eine große Verantwortung. Aber man erhält so auch einen Kontakt zu den Eltern.

Arbeitsplätze bei der Kita Leo 25 Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in der Kita Leo in Truchtelfingen. Zudem gibt es Physiotherapeuten, Heilpädagogen, Logopäden, Ergotherapeuten und Lehrer. Hier kann man auch Ausbildungen zur Erzieherin beziehungsweise Erzieher sowie zum Heilerziehungspfleger oder -pflegerin absolvieren. Gesucht werden jedes Jahr vor allem FSJler.