Die Feierstunde zum 75. Geburtstag kann der VdK-Ortsverband voller Stolz in seinen Annalen festhalten. Was Vorstand und Ausschuss um Roland Sauter, auch mit der erstellten Festschrift, auf die Beine gestellt haben, ist eindrucksvoll.

Im vollbesetzten evangelischen Gemeindehaus konnte Roland Sauter neben Mitgliedern und Vertretern der örtlichen Vereine zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen. Die 75-jährige Geschichte des Ortsverbandes ließ Schriftführer Thomas Hugger in Wort und Bild aufleben. Anfang August 1948 gründeten 23 Frauen und Männer im Gasthaus „Löwen“ den VdK-Ortsverband Onstmettingen unter der Bezeichnung „KAH“, was damals für Kriegsopfer, Arbeitsinvaliden und Hinterbliebene stand.

Alfred Keinath wurde zum Vorsitzenden und Erwin Gauger zu seinem Stellvertreter gewählt. Ernst Boss folgte 1952, Hans Boss übernahm 1968 das Amt des Vorsitzenden bis zu seinem Tod im Jahr 1999. Ihm folgte Roland Nell, er brachte mit seinen Ideen neuen Schwung in den Ortsverband. Seine Nachfolge trat im Oktober 2020 Roland Sauter an.

Bundesweit 2,2 Millionen Mitglieder

Sauter attestierte den Mitgliedern, dass nur durch deren Treue und Zusammenhalt diese 75 Jahre erreicht werden konnten. Aus seiner Sicht habe sich der Verband vom ehemaligen Kriegsopferverband zum großen, modernen Sozialstaat mit bundesweit 2,2 Millionen Mitgliedern entwickelt, der für soziale Gleichberechtigung und Gleichstellung kämpft und sich gegen Sozialabbau stark macht. Der Ortsverband Onstmettingen ist einer von 26 im Zollernalbkreis und zählt 97 Mitglieder in seinen Reihen. Das anvisierte Ziel von Roland Sauter, der zugleich Vorsitzender im Kreisverband ist, die 100er-Marke zum Jubiläum zu schaffen, wurde knapp verfehlt. Die Grüße des Landesverbandes überbrachte Jürgen Neumeister als Bezirksverbands-Vorsitzender. „Ein Jubiläum ist eine Zeit, um die Freuden von heute, die Erinnerungen von gestern und die Hoffnungen von morgen zu feiern“, mit diesem Zitat gratulierte Markus Beilharz, Vorstandsmitglied im VdK-Kreisverband. Er attestiert dem Onstmettinger Ortsverband, dass darin viel Engagement und viel Herzblut der Ehrenamtlichen stecke.

Cindy Holmberg, Landtagsabgeordnete der Grünen, meinte, „der Mensch, der im Mittelpunkt des VdK steht, wird in Onstmettingen gelebt und praktiziert; ich bin tief beeindruckt, was sie als Ehrenamtliche für die Gesellschaft leisten“. Sie attestierte dem Verein Anstrengung, Mut und Durchhaltevermögen, was Respekt verdiene. Ortsvorsteher Jürgen Kurz, der auch die Grüße von Oberbürgermeister Roland Tralmer überbrachte, meinte, dass die einst von Bürgern gegründete Gruppe schon früh eine Verzahnung in der bürgerlichen Gemeinde war. „Den Mitgliedern wurde beim Ortsverband immer eine familiäre Heimat gegeben“. Treibende Kräfte seien Hans Boss und Roland Nell gewesen. Vorsitzender Roland Sauter strahlte, als er den städtischen Jubiläumsscheck entgegennehmen durfte.

Fast 100 Mitglieder in Onstmettingen

Für die Onstmettinger Vereine gratulierte deren Sprecher Gunnar Dieringer. Wenn man derzeit die unvorstellbaren Bilder aus der Ukraine sehe, könne man erahnen, wie es damals in Deutschland mit 5,4 Millionen Kriegsversehrten gewesen sei, als Kriegerwitwen und Verwaiste den VdK gründeten. „Der VdK ist unentbehrlich geworden, und der Ortsverband kann stolz auf 97 Mitglieder sein“, so Dieringer. Auch er hatte ein Präsent der Vereine dabei. Pfarrerin Silke Bauer-Gerold von der evangelischen Kirche äußerte „das Wertvollste, was sie haben, sind die Menschen“. Sie erlebe heute den VdK als Sozialverband für die Menschen, die nicht in der Sonne des Lebens stünden.

Die Feierstunde wurde vom Akkordeon-Duo Annemy Pauly und Rainer Haushalter und dem Singkreis Kasten musikalisch umrahmt. Der Obst- und Gartenbauverein Onstmettingen hat für die Verköstigung gesorgt.