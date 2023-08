Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (7. August) in Balingen-Weilstetten erlitten.

Sprinter kollidiert mit Motorradfahrer

Ein 44-Jähriger fuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito die Roßwanger Straße und wollte die Tieringer Straße geradeaus in die Hauptstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten, auf der Tieringer Straße in Richtung Bundesstraße fahrenden, 75 Jahre alten Motorradfahrer.

Der Senior zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Motorrad musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.