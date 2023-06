Eine 81-Jährige war am Dienstag, 6. Juni, in der Straße Kirchengraben in Albstadt unterwegs. Zwischen 14 und 14.30 Uhr überquerte sie auf Höhe des dortigen Polizeiposten zu Fuß die Straße. Das kam es schon zum Zusammenstoß.

E-Scooter und Senioren krachen zusammen

Auf dem gegenüberliegenden Gehweg war ein Jugendlicher mit seinem E-Scooter unterwegs. Die beiden prallten aufeinander. Die Seniorin stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefon (07432) 95 50 zu melden.

Bei dem E-Scooter-Fahrer handelt es sich vermutlich um einen 12- bis 13-Jährigen, der braune Haare hat und beigefarbene Kleidung anhatte. Es werden auch um Angaben des mutmaßlichen Begleiters gebeten. Dieser scheint älter gewesen zu sein. Beide sollen sich nicht um die Verletzte gekümmert haben.