Das Ebinger Polizeirevier sucht den Fahrer eines weißen Kleinwagens. Der Unbekannte soll am Montagmorgen (4. September) mit einem gefährlichen Überholmanöver einen Busfahrer zur Gefahrenbremsung gezwungen haben.

Unbekannter Fahrer überholt trotz Gegenverkehr

Der unbekannte Fahrer war in der Schmiechastraße unterwegs, als er gegen 10.05 Uhr einen Bus überholen wollte. Der Bus, dessen Fahrer gerade anfuhr, schien dem Unfallverursacher wohl zu langsam zu sein. Das liegt in der Natur der Sache, denn Linienbusse wiegen zwischen 13 und 19 Tonnen, die zu bewegen etwas dauern können.

22-Jährige durch Gefahrenbremsung verletzt

Was der Fahrer des weißen Kleinwagens nicht berücksichtigte oder billigend in Kauf nahm, war das Auto, das zeitgleich entgegenkam. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der 65-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Hierdurch kam eine im Bus stehende 22-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Die Frau wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort. Nun werden Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wie auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs gebeten, sich unter der Telefonnummer (07432) 95 50 zu melden.