Bei einem Verkehrsunfall auf der B463 hat ein 72-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag sein Leben verloren. Der Mann war mit seinem Kleinwagen gegen 14.20 Uhr zwischen Ebingen und Lautlingen in Fahrtrichtung Balingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem Kleintransporter zusammenprallte.

Dieser wurde laut Polizei seitlich erfasst und kippte auf die Beifahrerseite. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine 69-jährige Beifahrerin und der Fahrer des Transporters wurden mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in Kliniken eingeliefert.

Enorm hoher Sachschaden

Der entstandene Sachschaden an den zerstörten Fahrzeugen und der Fahrbahn dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen, in die auch ein Sachverständiger eingebunden ist.

Die Bundesstraße musste nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt werden. Die Straßenmeisterei war im Einsatz. Die Sperrung dauerte noch bis in den Abend an.