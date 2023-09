Am frühen Freitagabend (08.09.2023) um 17:50 Uhr kam es auf der B27 zwischen Schömberg (Zollernalbkreis) und Rottweil zu einem Verkehrsunfall. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war mit zwei weiteren Personen, einer 32- und 23-Jährigen, in seinem PKW auf dem Weg in Fahrtrichtung Balingen, als der Audi Cabrio aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und auf einen Einlaufschacht im Straßengraben prallte.

Nach Unfall: Traktorfahrer zieht Auto aus Graben

Der Fahrer und seine 32-jährige Beifahrerin verließen das Auto, gingen zu einem nahegelegenen Anwesen und baten einen Traktorfahrer um Hilfe, der wiederum das Auto aus dem Graben zog und die Polizei rief.

Die beiden Personen flüchteten daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle und ließen dabei eine dritte Person, die sich nach dem Unfall schwer verletzt im Auto befand, zurück. Die 23-Jährige wurde nach Eintreffen des Rettungsdienstes in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt.

Gesuchte Autoinsassen alkoholisiert in Notaufnahme

Laut Polizeipräsidium Reutlingen teilte das Klinikum Balingen am späten Abend um 22:13 Uhr mit, dass sich mehrere Personen in der Notaufnahme aufhielten, den Betrieb dort aufhielten und Zugang zur verletzten 23-Jährigen verlangten. Es stellte sich heraus, dass zwei der sichtlich alkoholisierten Personen, 32 und 36 Jahre alt, die Gesuchten des Unfalls in Schömberg waren.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden bei beiden Personen Blutproben entnommen. Hierbei versuchte die 32-jährige Frau mehrfach das Behandlungszimmer zu verlassen, um sich der Maßnahme zu entziehen, teilte die Polizei mit. Dabei versuchte sie auch, einem Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen, weshalb sie dann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Ob die beiden gesuchten Insassen schon zum Unfallzeitpunkt Alkohol konsumiert hatten, ist unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas zu dem Unfall sagen kann, soll sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 melden.