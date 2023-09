Eine Tankstelle in der Tailfinger Goethestraße ist am späten Dienstagabend überfallen worden. Gegen 22.40 Uhr betrat ein vermummter Mann den Verkaufsraum und bedrohte im Kassenbereich den Mitarbeiter mit einem Messer. Anschließend raubte der Täter aus der Kasse mehrere Geldscheine und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Truchtelfingen.

Sofortige Fahndung mit Hubschrauber und Streifenwagen

Der Mann konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie einem Polizeihubschrauber nicht mehr aufgegriffen werden. Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Der Unbekannte ist ungefähr 20 bis 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, hat eine helle Hautfarbe sowie eine athletische Figur. Er war mit einer dunklen Oberbekleidung sowie einer schwarzen Basecap und weißen Sneakers bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Vermummung.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, werden vom Polizeipräsidium Reutlingen gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer (07432) 95 50 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.