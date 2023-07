In seinen Begrüßungsworten meinte der erste Vorsitzende des Städtischen Orchesters, Dieter Dörrer, zu über 200 Besuchern etwas humorvoll, dass sich der Verein und das Wetter hin und wieder nicht so recht verbunden seien. Denn die Stunden im Vorfeld am Freitagnachmittag mit einigen Regenschauern brachten gar Überlegungen auf, das nunmehr vierte Ladenschlusskonzert abzusagen.

Die Entscheidung, es zu wagen, erwies sich dann als richtig. „Seit 222 Jahren wird in Ebingen Blasmusik gespielt, das muss man sich einmal auf der Zunge vergehen lassen“, so Dörrer. „Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind, um die Musik und das breitgefächerte Repertoire der beiden Orchester zu genießen“, so der Vereinschef weiter.

Da es die einstigen Bürgerturmfeste vor rund einem Jahrzehnt nicht mehr gab, seien Überlegungen angestellt worden, wo es unter freiem Himmel einen idealen Platz für ein Konzert gibt. „Der Hof erwies sich dann geradezu als prädestiniert, besser geht es gar nicht“, so Dörrer. Entstanden sei die zweite Idee, eine Woche vor den Ferien ein sogenanntes Ladenschlusskonzert zu machen. Die Premiere 2019 verlief sehr erfolgreich. Ein Jahr später sorgte Corona für eine Pause, seit 2021 gibt es die Konzerte jährlich wieder.

Bunte Mischung an Melodien

Dass das Interesse am Städtischen Orchester groß ist, zeigte der Besuch. Trotz kühler Witterung waren weit über 200 Interessierte gekommen und genossen bei einem Getränk oder kleinem Imbiss noch die letzten Sonnenstrahlen im ehrwürdigen Ambiente im Hof.

Das beginnende Jugendorchester und danach das Große Orchester servierten zwei Stunden lang eine lockere Mischung von Klängen verschiedenster Genres, jeweils unter Leitung von Attila Hepp. Der Nachwuchs begann schwungvoll mit „Olympic Tune“ von Thomas Berghoff, ließ den Marsch „Blue March and Boogie“ des bekannten Jacob de Haan folgen. Gekonnt präsentierte das Jugendorchester den Rockklassiker „Evil Ways“ wie auch „5E Funk“ und die Rocknummer „7G Heavy“, beide von Idar Torskangepoll, sowie „Defying Gravity“. Selbstverständlich wurde der lange Applaus der Besucher mit der Zugabe „I was made for lovin’ you“ belohnt, dem Hit der Glam-Rock-Band Kiss aus dem Jahr 1979.

Sängerin begeistert

Das Große Orchester, ebenso ganz leger in weinroten T-Shirts, eröffnete mit dem Konzertmarsch „Opening“ und der französischen Geschichte „Une belle histoire“. Durch deren Programm führte mit vielen Informationen für die Besucher der Aktive Markus Ruf. Die Musiker servierten schwungvoll den „Bozner Bergsteiger-Marsch“, auch Südtiroler Heimatlied genannt. Dem schloss sich „Soul Bossa Nova“ an, bevor das erste ganz besondere Highlight anstand.

Zusammen mit der Sängerin Lisa Steigmayer, der erste gemeinsame Auftritt war unlängst bei der Gartenschau in Balingen, folgte großartig die Ballade „One Moment in Time“, der Beifall hielt lange an. Musikalisch gegensätzlich war die anschließende „Bayerische Polka“ mit Posaunensolist Uwe Kling im Fokus. Vor der Pause servierte das Orchester noch den Pop-Song „Heal the World“ von Michael Jackson und die Samba „Viva Brasil“.

Der zweite Konzertteil begann mit dem Marsch „Arsenal“, dem die Jazzversion „Watermelon Man“ folgte. Mit dem 2001 veröffentlichten Pop-Song „You raise me up“, gesungen von Lisa Steigmayer, gab es ein weiteres begeisterndes Highlight des Abends.

Direkt ging es mit „Lion King“ zum König der Löwen über, die „Queen’s Park Melody“ von Jacob de Haan und „Olympic Dream“ rundeten einen überzeugenden Auftritt des Großen Orchesters mit Attila Hepp ab. Dem langen Applaus geschuldet, spielte dieses die Zugaben „Udo Jürgens“ und „Spanish Fever“.