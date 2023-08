Die Wirtschaft, insbesondere die Industrie, ist im Wandel. Der SPD-Landeschef und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Stoch, hat daher zusammen mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch kürzlich Albstadt besucht, um dazuzulernen. Denn in Albstadt hat man einen tiefgreifenden Wandel schon hinter sich. Die Region war über Jahrzehnte eine Hochburg der Textilindustrie, bevor es ab den 1970-Jahren für viele Betriebe der Branche abwärts ging. Gleichzeitig haben sich auch einige Unternehmen bis heute behauptet.

Drei große Herausforderungen für die Wirtschaft

Die SPD-Politiker besuchten in Albstadt zunächst die Hochschule, wo an neuen Innovationen für die Textilbranche geforscht wird. Anschließend ging es zum Unterwäschelabel Nina von C. nach Tailfingen. „Wir stehen vor drei großen Herausforderungen mit D“, erklärte SPD-Landeschef Stoch: „Dekarbonisierung – wir müssen klimaneutral werden, Digitalisierung und Demografie, das heißt Fachkräftemangel.“

An der Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen präsentierten passend dazu Professoren wie die hiesige Bildungseinrichtung der Digitalisierung neue Wege ebnet und die Fachkräfte von morgen ausbildet. Wo früher analoge Nähmaschinen in Betrieben standen, könnten heute digitale Arbeitsplätze vieles erleichtern. Ein Projekt von Studentinnen und Studenten habe bereits geholfen, textile Fertigungen digital zu organisieren. Ebenso sei ein Trend zur Individualisierung erkennbar, also maßgefertigte Produkte. Das sei, so erklärten die Hochschullehrer auf Nachfrage, auch eine Chance für den Standort Deutschland. Schließlich habe man nicht immer die Zeit, bis ein Produkt aus China nach Deutschland geschifft würde.

Wie kann künstliche Intelligenz helfen?

Auch die Themenbereiche Künstliche Intelligenz und Virtual Reality standen auf der Tagesordnung. Studierende zeigten dem SPD-Abgeordneten Mesarosch, der eine Virtual-Reality-Brille aufbekam, wie diese Technik dabei hilft, schneller Mitarbeiter einzulernen. Eine andere Gruppe erklärte Stoch, wie Künstliche Intelligenz dazu beitragen kann, Fehler bei der Produktion zu vermeiden.

Nach zwei Stunden wechselten die Politiker den Standort, um sich die Textilindustrie in der Praxis anzuschauen. Bei Nina von C. trafen sie mit der Geschäftsführung aus Doris Biedermann, Matthias Conzelmann und Martina Bandte zusammen. Wie bereits an der Fachhochschule war man sich schnell einig, dass Deutschland ein besseres Bildungssystem brauche, um im Wandel zu bestehen. Es ginge nicht, dass so viele Kinder die Schule ohne Abschluss verließen. Auch wirke die Bürokratie auf viele Unternehmen lähmend, teilt Robin Mesarosch in einer Pressemeldung mit.

Die Textilbetriebe in Albstadt zeigten, wie man auch schwere Krisen meistern kann. Das müsse, so die SPD-Politiker, in dieser Umbruchszeit möglichst allen Unternehmen gelingen. So sprachen sich Stoch und Mesarosch bei ihren Terminen für einen sogenannten Transformationsfonds aus, der Unternehmen im Land helfen solle, den Wandel zu vollziehen. „Im Saarland hat die SPD-geführte Regierung drei Milliarden Euro in einen Transformationsfonds gesteckt“, erklärte Stoch: „Im deutlich größeren Baden-Württemberg gibt es das nicht. Wir müssen das ändern, damit auch unser Industriestandort klimaneutral und digitaler wird und die Fachkräfte von morgen anziehen kann.“