Es war ein Lärmen und Toben, ein Lachen und Planschen, als man nachmittags zur „Neuen Mitte“ in Tailfingen kam. Gestern und vorgestern nutzten viele den vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Albstadt angebotenen „Sommer-Endspurt“.

Schließlich beginnt am Montag schon wieder die Schule und die Ferien sind vorüber. Noch dazu sind die Temperaturen derzeit hochsommerlich, sodass viele Kinder den „Wassertisch“ als Planschbecken zur Abkühlung nutzten. Nicht nur für die Eltern waren unzählige Biertischgarnituren und Sonnenschirme aufgebaut, sodass Groß und Klein tatsächlich die Seele baumeln lassen können.

Überall waren Pavillons mit Angebotsständen aufgebaut und Luftballons zierten den Platz. Der Duft von frischem Popcorn lockte die Naschkatzen an, die noch weitere Süßigkeiten erstehen konnten. Getränke beim Saftladen löschten den Durst. Den konnten die Kinder schnell bekommen. Schließlich waren sie überaus aktiv. Ob beim Tischtennisspielen oder beim Kicken auf die Torwand. Ob beim Herumtollen in der Hüpfburg, beim Rasen durch den Pumptrack oder beim Kraxeln an der Kletterwand.

Buntes Programm für Kinder

Etwas ruhiger und konzentrierter musste man bei anderen Aktivitäten sein. Auf der Slack-Line sollte man das Gleichgewicht halten können. Bei den Geschicklichkeitsspielen bedurfte es einer ruhigen Hand. Kreativität war gefordert beim Basteln von Haarkämmen mit Trockenblumen und beim Fingermalen. Und ein klein wenig Puste brauchte man für die schönen großen Seifenblasen.

Viele Vereine und Einrichtungen im Einsatz

Und schließlich gab es auch noch etwas auf die Ohren. Eine kleine Formation des Städtischen Orchesters Albstadt unterhielt die vielen Besucher auf dem Platz mit Melodien, die auf Blasinstrumenten gespielt wurden. Kein Wunder, dass der Zulauf enorm groß war. Das Angebot kam bei den Kindern, Jugendlichen und Eltern einfach gut an.

Heute ist der letzte Nachmittag, an dem man von 14 bis 17 Uhr nochmals den „Sommer-Endspurt“ genießen kann. Viele Einrichtungen und Vereine beteiligen sich daran und haben sich ein tolles Programm einfallen lassen. Außerdem investieren sehr viele Hauptamtliche und Ehrenamtliche ihre Zeit, damit der Nachwuchs gut umsorgt ist.

„Unvergessliche Erlebnisse“ wünschte das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Albstadt den Schülerinnen und Schülern in den Ferien. Es hat viel dazu beigetragen, dass dies Realität wurde. Denn in den sechs Wochen wurden Sommerpartys und Schaumpartys, Ausflüge und Kreativangebote und Fußballturniere auf die Beine gestellt. Und heute gibt es von allem ein bisschen.