Ein amtlicher Hinweis der Gemeinde Straßberg dürfte kürzlich für Erstaunen bei den Bürgern gesorgt haben. Unter dem Titel „Rattenbekämpfung“ hatte die Kommune darauf hingewiesen, dass alsbald Giftköder zur Rattenjagd ausgebracht werden. Gibt es also eine Rattenplage in der Gemeinde an der...