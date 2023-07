Ein Buchsbaum macht so ziemlich alles mit, kann per Formschnitt zum Schwan oder zur Schnecke werden. Jeder, der sich an barocken Lustgärten ergötzt und die gepflegte Gartenkultur mit einem Kugelbusch zu Hause nachempfindet, dem ist der Buchsbaumzünsler ein Graus. Seit 2016 ist der Falter aus China mit dem lateinischen Namen Cydalima Perspectalis auch im Zollernalbkreis heimisch. 2018 machte er etwa den Bäumchen in Rangendingen schwer zu schaffen

Die nimmersatten, grünen Raupen, die aus gut versteckten Larven schlüpfen, fressen ausschließlich die dunkelgrünen Blätter des Buchses. Die darin enthaltenen Giftstoffe sind durch den Verzehr auch in der Raupe, was diese genau genommen giftig macht. Jedoch ist das Anfassen ungefährlich. Wer ihnen begegnet, hat allerdings im Normalfall eine kahle Stelle oder gar halbtote Hecke zu beklagen.

Panik oder Besonnenheit?

Herbert Fuchs vom Verein Naturschutzbüro Zollernalb in Balingen zählt die Kleinschmetterlinge seit 2016 bei sich im Garten. „Man kann gespannt sein, wie die Gartenbesitzer darauf reagieren werden – panisch oder besonnen“, schrieb er damals. Der Mitarbeiter der AG Schmetterlinge riet, man solle die Sache mehr oder weniger aussitzen. Denn Spatzen und Meisen fressen die Raupen gerne, zudem entwickelten die befallenen Pflanzen nach dem Neu-Austrieb offenbar einen Geschmacksstoff, der den Neubefall verhindere „oder wenigstens verzögert, sodass davon auszugehen ist, dass nur diejenigen Buchsbäume ganz sicher absterben, die vom Besitzer selbst ausgerissen worden sind“.

Wie sieht es inzwischen in seinem Garten aus? „In der Hochzeit habe ich in einer Nacht bis zu 110 Stück gezählt.“ Mittlerweile seien es weitaus weniger. Die Buchsbäume hat Fuchs kräftig zurückgeschnitten, vorwiegend erfolgreich: „Dreiviertel haben überlebt und sich gut erholt, nur ein paar sind abgestorben“, räumt der Naturfreund ein. Außer der paar Daten der Mitglieder AG Schmetterlinge gibt es keine kreisübergreifenden wissenschaftlichen Arbeiten oder Zählungen.

Einer passt am Grüngutplatz auf

Wilhelm Butz, der seit zehn Jahren am Grüngutsammelplatz im Appental der Gemeinde Meßstetten arbeitet, sieht derzeit keinen gehäuften Befall. „Ich sichte alles“, sagt der Senior, der in diesem Jahr seine Tätigkeit in jüngere Hände abgibt. Toter Buchs mit Verdacht auf Befall kommt ihm nicht auf den großen Grünguthaufen für die Kompostierung. Er gehört in den Restmüll oder zur Verbrennungsanlage, damit sich der Schädling nicht weiterverbreitet.

„Glücklicherweise konnten wir an den zahlreichen Buchsbäumen oder auch Sträuchern im gesamten Stadtgebiet von Meßstetten noch keinen einzigen Befall feststellen“, sagt Pressesprecher Volker Bitzer auf Anfrage. „Auf unserem Grüngutannahmeplatz waren zwar schon manche Verdachtsfälle, die aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten.“ Alte Sträucher und Hecken, die auf einmal abgestorben sind, kommen dort sicherheitshalber zu den Gehölzen und Ästen, werden zu Ersatzbrennstoffen weiterverarbeitet.

Rasante Ausbreitung

Die rasante Ausbreitung des Buchsbaumzünslers, so informiert Fuchs auf der Seite des Naturschutzbüro Zollernalb, sei den Gartencentern und Baumärkten zu verdanken. „Diese verdienen zunächst am Verkauf von ei- oder raupenbesetztem Buchs, danach am Verkauf der Bekämpfungsmittel und schließlich am Verkauf der Ersatzpflanzen, nachdem die Hobbygärtner ihren Buchs frustriert herausreißen.“ Auf einschlägigen Seiten gibt es Tipps für naturverträgliche Bekämpfung – inklusive Hausmittel wie Tinkturen, Auflegen eines weißen Tuchs, an dem dann die Raupen hängen, oder „Abkärchern“: für alle, denen das Einsammeln der Raupen oder Suchen der Larven per Hand zu mühsam ist.

Kein Buchs mehr am Schloss

Auch am Wasserschloss in Geislingen schmückte man sich gerne mit Buchsbäumen. Dem Zünsler sei man quasi zuvorgekommen, berichtet Kämmerer Oliver Juriatti. „Wir hatten kein Zünsler-Problem, vielmehr einen Pilzbefall.“ Weil gegen das folgende Triebsterben absolut kein Kraut gewachsen ist, und „da auch das Zünslerproblem ja immer mehr im Kommen ist und ohnehin eine Neuanlage der Beete im Geislinger Schlossgarten anstand, wurden die durch den Pilz stark angegriffenen Buchspflanzen durch Eibe (Taxus media hillii) ersetzt“, sagt Juriatti. „So wurde ein drohendes Problem präventiv gelöst: Kein Buchs – kein Zünsler.“

Kleingärtner haben übrigens kein Problem mit dem Baumzünsler, da laut Bundeskleingartengesetz keine Koniferen und kein Buchs erlaubt sind, informiert Klaus Kiebler aus Albstadt-Lautlingen. Der Vorsitzende im Bezirksverband der Gartenfreunde Zollernalb informiert, dass die Kleingärten in den 30er Jahren für die Ernährung angelegt wurden. „Noch heute müssen – laut Bundesgesetz – zu einem Drittel Gemüse und zu einem Drittel Obst oder Beeren gepflanzt werden. Ein Drittel kann als Freizeitfläche genutzt werden.“

Ersatz für den Buchs Abschied vom Buchs? Wer seine Pflanzen frustriert ausgegraben hat, kann Alternativen anschaffen. Für eine niedrige Hecke eignet sich etwa die Zwergstechpalme, die mit ihren dunklen, kleinen Blättern dem Buchs sogar sehr ähnelt. Sie benötigt allerdings laut www.grünzeug.tv zwingend einen leicht sauren pH-Wert im Boden. Auch die buchsblättrige Berberitze kommt infrage, ist aber etwas empfindlicher im Winter. Die Zwergeibe Lescow hat zwar Nadeln statt Blättern, eignet sich aber prima als Ersatz in der Gesamtanmutung und Farbe. Auch den Zwergspindelstrauch Green Rocket empfiehlt der Experte vom „Blühenden Barock“ in Ludwigsburg besonders.