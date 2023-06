Halbzeit beim Pfingstferienprogramm des Kinder- und Jugendbüros: Wer am Samstag, 27. Mai, an der Hohenbergschule vorbeifuhr, konnte sich über buntes Gewusel wundern. Zum Start des traditionellen städtischen Pfingstferienprogramms war Kinderflohmarkt: Viele Kinder kamen mit Decken, Tischen und Kisten. Einige Verkäuferinnen und Verkäufer hatten sich lange vorher auf den Markt vorbereitet, Spielsachen und Bücher aussortiert und geübt, wie sich ordentlich verhandeln lässt.

Der Flohmarkt soll die Eigeninitiative und die Selbstständigkeit der Kinder fördern. „Es können die ersten Schritte im Umgang mit Geld ausprobiert, gehandelt, getauscht und meist neuen Schätze mit nach Hause genommen werden“, erklärt das Jugendbüro in seinem Zwischenbericht.

Das Ferienprogramm wird vom Kinder- und Jugendbüro gemeinsam mit vielen Vereinen und Institutionen gestaltet. So kamen dieses Jahr 71 abwechslungsreiche Aktionen zusammen. Am Dienstag, 30. Mai, trafen sich 35 kletterbegeisterte Kinder im Grundschulalter im Berolino. Nach einer kurzen Einweisung durften die Kinder selbständig alle Spielgeräte testen.

Die Kinder versuchten sich an den Kletterwänden, bauten mit XXL-Legosteinen große Burgen, testeten die großen Rutschen, hüpften von Trampolin zu Trampolin und lieferten sich spannende Duelle auf dem Fußballfeld. Die letzte Stunde wurde genutzt, um gemeinsam den XL-Raum zu entdecken und neue Bestzeiten im Ninja-Parcours aufzustellen. Ganz Mutige trauten sich auf die Freifallrutsche und hangelten sich durch den Kletterturm. Am Abend entspannten sich 25 Kinder beim Open-Air-Kino auf dem Bolzplatz des Stadtteilzentrums Westside.

Mit dem Zug nach Sigmaringen

Am Mittwoch, 31. Mai, ging es mit 30 Kindern mit dem Zug nach Sigmaringen. Der erste Höhepunkt des Tages war bereits die Zugfahrt mit Start vom Ebinger Bahnhof. In Sigmaringen angekommen, schlängelten sich die Kinder durch die Wasserfontänen in der Innenstadt. Zweite Station war der große Spielplatz beim Bootshaus. Dort konnten die Kinder nach Lust und Laune klettern, rutschen, schaukeln und sämtliche Hindernisse meistern.

Bei einem Picknick im Schatten stärkten sich die Teilnehmer, bevor es an der Donau entlang zu weiteren kleinen Spielplätzen ging. Über die Hängebrücke gelangte die Gruppe wieder zurück Richtung Bahnhof. Bevor es mit dem Zug wieder nach Hause ging, durfte sich aber jedes Kind noch eine Kugel Eis seiner Lieblingssorte aussuchen.

Am selben Tag wurde es rund um das Kinder- und Jugendcafé Hölzle sehr kreativ. Bei der Holzbaustelle tüftelten und werkelten 40 Grundschulkinder an ihren eigenen Bauwerken. Für die Jugendlichen wurde der Jugendtreff Tailfingen zum Escape-Room. Spannende Rätsel warten auf acht junge Menschen. Die Rahmengeschichte handelte von einer mysteriösen Mafia-Begegnung. Die Gruppe musste gemeinsam versuchen, den Tresor zu öffnen.

Am Donnerstag, 1. Juni, trafen sich voller Vorfreude 30 kleine Wasserratten am Eingang des Badkaps in Ebingen. Dann ging es direkt ins Wellenbad mit anschließender Regendusche. Nach kurzem Aufwärmen im „Relax-Becken“ verteilten sich die Kinder in Gruppen im Kanal, im Außenbereich des Bades oder spielten Wasserball. Zwischendurch stärkte man sich bei einem Snack am Kiosk oder dem mitgebrachten Vesper.

Rutsche, Schaukel, Wasserspielplatz

Am Freitag, 2. Juni, konnte auf dem weitläufigen Spielplatz auf dem Meßstetter Blumersberg getobt und geklettert werden. 20 Kinder erkundeten die vielen Spiel- und Klettergeräte. Es wurden die Schaukeln und die großen Röhrenrutschen ausprobiert und barfuß durch die große Matschanlage gestapft. Bei schönstem Sonnenschein konnte auch der Wasserspielplatz optimal genutzt werden und nasse Kleidung trockneten im Nu. Die Kinder bestanden einen schwierigen Kletterparcour, testeten ihre Muskeln an den Fitnessgeräten und genossen das Vesper bei toller Aussicht auf die Kuhweide und die schöne Naturlandschaft. Am Nachmittag rundete das beliebte Schnitz-Angebot das Pfingstferienprogramm für die erste Woche ab. Dabei entstanden kleine Wichtel, Schweinchen und Gegenstände.